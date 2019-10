De Gaulle Fleurance & AssociÃ©s a conseillÃ© Cap Vert Energie et Unifergie

De Gaulle Fleurance & Associés (Sylvie Perrin, Gaïa Witz et Aurore Souverain) a conseillé Cap Vert Energie (la marque historique de CVE en France) et Unifergie (filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring spécialisée dans le financement des énergies renouvelables), dans le cadre de l’audit en vue du financement de six projets de centrales photovoltaïques développés par Cap Vert Energie. D’un montant total de 19,3 millions d’euros, ce projet permettra à CVE de produire une électricité renouvelable, compétitive et décentralisée pour répondre aux besoins énergétiques des entreprises et des collectivités.