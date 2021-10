Réactions de Julien Tchernia, Président et co-fondateur d’ekWateur, aux annonces de Jean Castex concernant les hausses d’énergie

Dans la séquence politico-médiatique actuelle dédiée aux hausses des prix de l’énergie, plusieurs sources accusent les fournisseurs alternatifs et la libéralisation du marché de l’énergie. Pour Julien Tchernia, Président et co-fondateur d’ekWateur : “Ils se trompent, la question du prix de l’électricité est ailleurs. Il faut chercher du côté des producteurs plutôt que du côté des fournisseurs. En effet, en électricité il y a les producteurs « infra-marginaux » pour qui le contexte est extrêmement favorable, je pense notamment aux centrales à coût marginal faible comme le nucléaire et l’hydraulique. Sur le gaz, les producteurs comme la Russie ou la Norvège en profitent aussi, car leurs coûts de production sont bien inférieurs”.

Pour le cinquième fournisseur d’énergie en France qui propose de l’énergie renouvelable (électricité, gaz et bois) aux particuliers et aux professionnels, les prix seraient moins élevés s’ils étaient indexés sur les coûts de production d’énergies renouvelables. En conclusion, s’il y avait plus d’énergies renouvelables dans le mix énergétique, les prix seraient plus bas. “Ces hausses peuvent être vues comme un avant-goût de ce qui nous attend dans le futur: le marché de l’énergie est très sensible aux éléments extérieurs : inondations, canicule ou encore à la reprise économique, et à cause du dérèglement climatique, le monde est moins stable et suit plus l’instabilité mondiale.” conclut Julien Tchernia.