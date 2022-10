ExclusivitÃ© nationale : Domuneo lance son nouveau pack photovoltaÃ¯que basÃ© sur la technologie dâ€™hÃ©tÃ©rojonction

Domuneo, spécialiste des énergies renouvelables lance cette semaine son tout nouveau pack intégrant ses nouveaux panneaux à hétérojonction, une alliance du silicium crystallin et de la technologie couche mince. L’avantage de cette innovation de rupture ? Un haut rendement certifié de 22% du module et une durée de vie de minimum 30 ans. Décryptage !



Domuneo, le spécialiste de l’autoconsommation solaire et fournisseur d’électricité verte, lance sur le marché une nouvelle offre énergie qui combine à la fois ses nouveaux panneaux photovoltaïques à hétérojonction – les seuls disponibles sur le marché français à ce jour – à d’autres solutions innovantes déjà proposées par l’entreprise et qui permettront notamment à l’autoconsommateur de gérer en toute sérénité le surplus de rendement produit par ces panneaux nouvelle génération.

Une innovation de rupture au service d’une solution à haut rendement.

La conception de ces derniers s’appuie sur une technologie de rupture qui se présente comme une véritable petite révolution dans le secteur du photovoltaïque. En effet l’efficacité des panneaux solaires se calcule en fonction de la quantité de lumière qu’un panneau solaire convertit en électricité. Plus l’efficacité du panneau est élevée et plus sa production sera élevée pour la même quantité de lumière. Pour accélérer ce rendement, la technologie à hétérojonction consiste à mettre en contact des matériaux différents, le silicium monocristallin et le silicium amorphe. L’ajout de couches de silicium amorphe d’une dizaine de nanomètres d’épaisseur, de part et d’autre du silicium monocristallin, favorise ainsi l’attraction des électrons vers les zones de collecte. Utilisées ensemble, ces technologies intrinsèquement bifaciales vont permettre une production d’électricité décuplée. Les surfaces actives de la cellule sont texturées et vont permettre de piéger les photons qui rebondissent sur leurs faces, pour en capter jusqu’à deux fois plus qu’avec une surface plane. On parle ici de la technologie MWT, pour capter un maximum d’électrons (Metal Wrap Through : Nouvelle technologie de grille conductrice pour minimiser l’ombrage et optimiser le rendement).

Le bilan carbone, un des plus bas du marché

Cette technologie de rupture représente également un avantage intéressant sur le plan environnemental avec une empreinte carbone diminuée et surtout l’une des plus faibles sur la marché avec 397 kg eq. CO2 / kw. Cela est possible grâce à la combinaison de plusieurs facteurs : Les nouveaux panneaux à hétérojonction, dont Domuneo est le seul fournisseur français, assurent de meilleures performances et une meilleure fiabilité Quand la température monte, les cellules à hétérojonction sont aussi plus efficaces qu’une cellule classique : elles ne perdent que 0,26% par degré contre 0,45 % pour une cellule standard. Elles offrent ainsi un meilleur rendement en été et par temps chaud, lorsque les panneaux sont particulièrement sollicités.

Encadré

Le tout nouveau pack énergie Domuneo, un combiné gagnant pour faire face au défi du coût de l’énergie

C’est dans le cadre du lancement de cette nouvelle technologie que Domuneo lance un pack complet combinant panneaux à hétérojonction – micro onduleur IQ7A – DMI et batterie virtuelle afin d’accompagner le particulier vers la transition énergétique et l’économie d’énergie. Cet équipement complet d’autoproduction et d’autoconsommation est le gage d’une transition vers une énergie plus verte réussie.