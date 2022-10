Inauguration du 1er parc Â« solaire + stockage Â» de France mÃ©tropolitaine

Une réponse locale, durable et compétitive face aux turbulences du secteur énergétique Inauguré le 6 octobre dernier par la startup ZE ENERGY, la première centrale hybride « photovoltaïque + stockage » de France Métropolitaine vient témoigner concrètement de l’utilisation optimale d’une énergie inépuisable : le soleil.

Equipée de batteries lithium-ion permettant de stocker l’énergie solaire produite dans la journée, la centrale de Mennetou-sur-Cher (Centre-Val-de-Loire) combine tous les avantages en matière de coûts de production, d’intégration dans l’environnement et dans le réseau, et de production d’une énergie Zéro Émissions de CO2 . Cette solution technique permet de répondre au défi posé par l’énergie solaire : son intermittence. Son déploiement aujourd’hui et dans les années à venir constitue une priorité au service d’une meilleure indépendance énergétique de la France.

Un outil pour faciliter le raccordement électrique des actifs renouvelables au réseau

Située à 15 km de Vierzon (41), installée sur un terrain communal de 9 hectares, la centrale hybride de Mennetou-sur-Cher affiche une puissance installée de 8,8 MWc pour l’installation photovoltaïque et de 3,75MW pour le système de stockage. Ils permettront de produire de l’électricité pour les besoins annuels d’environ 7 900 personnes. « Cette première réalisation ouvre la voie au développement de nouveaux projets en France, d’autant plus que le gouvernement a bien compris la nécessité d’alléger certaines contraintes administratives. Friches, bâti industriel, commercial ou agricole, le champ des possibles est très vaste ! Nos centrales solaires pilotables répondent en tous points aux besoins des consommateurs : une production optimisée, un prix maitrisé, une énergie décarbonée. C’est de plus un outil pour faciliter le raccordement électrique des actifs renouvelables au réseau, en participant à la stabilité de ce dernier. Autre atout : nos centrales permettent une consommation plus locale de l’électricité renouvelable. C’est à chaque commune de se réapproprier son destin énergétique » estime Mathieu Lassagne, CEO de ZE ENERGY.

Aborder sereinement l’avenir énergétique de notre commune

« Ce parc solaire implanté à Mennetou est l’aboutissement d’un projet de longue date, qui allie viabilité économique, technologique et production vertueuse d’énergie. Dans le contexte de crise énergétique qui impacte tant l’équilibre financier des territoires, ce type de solutions est d’utilité publique et devrait se développer massivement. Elle nous permet en tout cas d’aborder sereinement l’avenir énergétique de notre commune » souligne Christophe Thorin, Maire de Mennetou-sur-Cher.

Encadré

Pourquoi la production d’électricité solaire pilotable doit s’imposer plus fortement dans le mix énergétique français?

Coupures d’électricité et délestages de plus en plus redoutées cet hiver, prix qui s’envolent, conflit ukrainien qui s’enlise… Plus que jamais, la filière du renouvelable doit accélérer et sortir du marché de niche pour participer pleinement à l’indépendance énergétique de la France. Et l’énergie solaire doit jouer un rôle de tout premier plan, car ses atouts sont incontestables et encore sous-exploités :

• C’est une énergie 100% propre,

• Elle est aujourd’hui 15 fois moins chère que les prix de marché de gros, avec un prix variant de 50 à 70 € le MWh ;

• Son prix est fixe dans la durée (contrat de 15 à 20 ans en moyenne), ce qui permet d’échapper à la volatilité des marchés de l’énergie en cas de situation géopolitique instable ;

• Les centrales solaires sont rapides à construire : en moyenne 8 à 12 mois ;

• Enfin, les centrales nouvelle génération « photovoltaïque + stockage » permettent de faire face aux pics de demande et aux congestions réseau, grâce au stockage de l’énergie produite dans la journée.