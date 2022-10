TotalEnergies inaugure la plus grande centrale solaire d’Ile-de-France sur son site de Gargenville

TotalEnergies vient de mettre en service, à Gargenville, la plus grande centrale photovoltaïque d’Ile-de-France. Ce projet s’inscrit dans une stratégie de solarisation de ses sites de production et de stockage. Illustration concrète de l’ambition de la compagnie d’atteindre la neutralité carbone en 2050 et de devenir un des leaders des énergies renouvelables.

Initié en 2017 et lauréat de l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) en 2019, le projet, dont la construction s’étend sur un quart de la superficie du site pétrolier de Gargenville (25 hectares), a démarré en 2021 et injecte désormais des électrons verts sur le réseau de distribution d’ENEDIS.

La valorisation d’un site pétrolier

D’une puissance installée de 23 MWc, constituée de plus de 53 000 panneaux installés sur des structures dites “trackers” qui permettent de capter le maximum d’ensoleillement, la plus grande centrale solaire d’Ile-de-France produira annuellement 26 GWh. Ce niveau de production correspond à l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 5 600 ménages et permet d’éviter, ainsi, l’émission de plus de 2 900 tonnes de CO2. L’implantation de cette centrale solaire permet de valoriser, grâce à la production d’électricité verte, des terrains industriels qui n’étaient plus exploités depuis près de 40 ans et s’inscrit, par ailleurs, dans l’engagement du Département, de faire, des Yvelines, un territoire de transition énergétique.

La coactivité, un enjeu

L’un des principaux enjeux des travaux de construction résidait dans l’intégration de la coactivité sur ce site dynamique en maintenant un niveau de sécurité absolue pour les occupants du site, les visiteurs et les intervenants sur ce chantier. Par ailleurs, les travaux de préparation du chantier ont été réalisés dans le strict respect du milieu naturel, en dehors des périodes sensibles de reproduction des espèces recensées. Pendant le chantier, TotalEnergies a également mis en œuvre des barrières semi-perméables pour éviter aux amphibiens de pénétrer dans « l’emprise travaux » et installé des gabions pour fournir un abri aux lézards.

Un terrain à fortes contraintes

« Le développement de la plus grande centrale photovoltaïque d’Ile-de-France par TotalEnergies, sur un de ses sites, s’inscrit pleinement dans notre objectif d’être un leader dans les énergies renouvelables. » déclare Alexandre Morin, Directeur Développement, TotalEnergies Renouvelables France. « Ce projet développé sur un site SEVESO en activité, nous a permis de démontrer notre maîtrise à construire des projets photovoltaïques sur des terrains dont les contraintes sont fortes et cela en respectant l’ensemble des règles de sécurité. » Pour Michiel Van Raebroeckx, Directeur de la Plateforme de Grandpuits et Gargenville au sein de TotalEnergies Raffinage France, « Le démarrage de cette centrale solaire marque une première étape dans la transformation du site de Gargenville, parfaitement en ligne avec l’ambition de TotalEnergies. Nous nous préparons également à y recevoir dès 2025 le carburant aérien durable qui sera produit par la bioraffinerie de Grandpuits. »