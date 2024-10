Reportage/ Soprasolar : des ombriÃ¨res sans lâ€™ombre dâ€™un douteâ€¦

Soprasolar, filiale française du géant mondial du bâtiment Soprema (5 milliards d’€ de CA), s’est fait une spécialité des systèmes d’intégration photovoltaïques dans le bâtiment. Avec la rigueur qui sied à un groupe qui place l’excellence au-dessus de tout. Depuis quatre ans maintenant, Soprasolar s’est lancé dans la conception d’un système d’intégration pour ombrières de parking, le bien nommé Soprasolar PARK. Et là aussi dans le souci du moindre détail, se donnant le temps nécessaire pour sortir un produit de qualité sous ETN (Etude de Technique Nouvelle), certifié Alpes Contrôles. Une question de réputation !

L’ombrière solaire de parking est dans l’air du temps, vous savez ce temps qui presse tant pour permettre à la France d’atteindre ses objectifs d’énergie renouvelable et de décarbonation. L’urgence climatique en toile de fond ! Depuis une quinzaine d’années, Soprasolar s’y emploie en fournissant au marché photovoltaïque des systèmes d’intégration en toitures de très bonne facture. Aujourd’hui, sous l’impulsion de la loi APER qui contraint les propriétaires de grands parkings déjà artificialisés à les solariser, l’ombrière est devenue l’un des équipements phares du secteur photovoltaïque.

« Nous sommes prêts à répondre à la forte demande d’ombrières à venir »

« Voilà quatre ans, nous avons porté nos efforts sur la création d’un système d’intégration pour ombrières de parking, le Soprasolar Park. Après deux années de recherche et développement entre Covid et hausse de prix des matières sensibles, nous l’avons présenté pour la première fois au salon Energaia 2022 de Montpellier. Nous nous sommes donnés le temps d’une commercialisation prudente et éprouvé du process. La réputation du groupe s’est bâtie sur cette quête de qualité avant tout et nous voulons plus que tout nous donner le temps d’accompagner nos clients. Nous progressons étape par étape » confie Jacques Robert, le directeur commercial de Soprasolar. En 2023, Soprasolar a donc commercialisé une dizaine de MWc de systèmes Soprasolar PARK sur des projets petits ou moyens de quelques centaines de kWc. Pour 2024 – une année compliquée par la hausse des taux pour le financement des projets – l’entreprise s’attend tout de même à un doublement du volume d’affaires avec une vingtaine de MWc installés. La vraie accélération du marché des ombrières de parking, sur fond d’obligation réglementaire, est attendue dès 2025. « Notre organisation interne et nos capacités de production sont prêtes à répondre à la demande. En deux ans, nous sommes passés de 25 à 53 salariés. La dynamique est en marche » poursuit Jacques Robert.

Simplicité du process, bancabilité du groupe

Sur le plan de la fabrication du Soprasolar PARK, les rails profilés viennent de Belgique. Les autres accessoires en aluminium extrudé sont issus de la région d’Albi. Quant à la découpe et l’assemblage, ils sont réalisés dans la région lyonnaise. Une forte connotation Made in France donc ! Ce système d’intégration est le seul en France validé ETN par l’exigeant bureau de contrôle Alpes Contrôles. Une vraie caution de qualité et de fiabilité ! « Si je devais mettre en avant deux autres points différenciant de notre produit d’intégration, je dirais la simplicité et la rapidité de mise en œuvre via un système clip mais aussi la bancabilité d’un gros groupe capable de rassurer les clients sur l’accompagnement financier et industriel » assure Jacques Robert. En ce moment, le service technico-commercial de Soprasolar ne chôme pas avec de multiples contacts pris auprès de contractants généraux, des développeurs photovoltaïques ou des grandes enseignes de distribution elles-mêmes, pour commercialiser des dizaines voir des centaines de MW d’ombrières solaires à destination des parkings des grands centres commerciaux. Certains anticipent déjà la loi qui dit que pour les parkings d’une surface comprise entre 1 500 et 10 000 m², les ombrières doivent être installées au 1er juillet 2028. Pour les parkings d’une surface supérieure à 10 000 m², c’est encore plus tôt avec une échéance fixée au 1er juillet 2026. L’heure n’est plus aux tergiversations, l’heure de l’ombrière solaire a sonné. Et pour ceux qui auraient besoin d’une « offre conjointe » Soprasolar PARK avec structures métalliques ou bois associées, Soprasolar est en capacité de mobiliser au sein du groupe Soprema une des cinq filiales françaises de charpentiers avec des produits certifiés dans l’ETN. Une facilité de plus offerte par Soprasolar qui dispose à la fois de la flexibilité d’une PME avec la solidité d’un grand groupe…sans l’ombre d’un doute !