Recrutement dans le secteur des Ã©nergies renouvelables : la pÃ©nurie de certains profils oblige Ã  sâ€™adapter

Le marché français des énergies renouvelables (EnR) connaît une évolution significative, avec une saturation croissante et une recherche de nouvelles opportunités à l’international. Dans ce contexte, certains profils sont de plus en plus sollicités pour développer, notamment, de nouveaux marchés dans des régions moins matures telles que l’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine. Le cabinet derecrutement international Approach People Recruitment analyse les grandes tendances.

Le domaine des EnR est très dynamique et en plein essor. Cependant, alors que le marché français est assez développé, il devient compliqué pour les entreprises de trouver du foncier pour mener à bien leurs nouveaux projets. Elles doivent donc exporter leur expertise sur de nouveaux territoires comme l’Asie, l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes, par exemple.

Un secteur qui ne connaît pas la crise

Pour accompagner ce développement, les entreprises ont un besoin croissant de forces vives. Le secteur recherche majoritairement des profils de Chargé d’affaires/Business Developer, Chef de projet et Ingénieur études. Mais bien que les volumes de recrutement soient élevés, le nombre limité de candidats qualifiés et les différences de rémunération d’une entreprise à l’autre obligent le secteur à réévaluer ses attentes pour continuer à se développer.

S’adapter pour continuer d’évoluer

Avec cette pénurie de talents experts, les entreprises doivent miser sur d’autres profils. En effet, les candidats recherchent avant tout des perspectives d’évolution professionnelle. Cela rend difficile l’attraction pour des postes similaires offrant des avantages salariaux moins importants. Ainsi, les entreprises du secteur se tournent, par exemple, vers des profils plus juniors. “Les entreprises des EnR font face à des enjeux de taille pour répondre à la demande croissante de projets internationaux. Mais avec le manque de profils qualifiés sur ce petit marché, il est important que celui-ci s’adapte pour continuer d’évoluer. Les entreprises s’ouvrent donc au recrutement de juniors, car elles ont compris que la motivation et la personnalité étaient aussi importants qu’une longue expérience. Elles favorisent alors les candidats qui montrent un réel intérêt pour les projets de la société et qui s’intègrent bien à leurs équipes”, explique Marine Duhamel, International Recruitment Consultant Senior, experte des énergies renouvelables chez Approach People Recruitment.