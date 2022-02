EverWatt enregistre une croissance de +35% en 2021 et ambitionne de crÃ©er 100 boucles locales dâ€™Ã©nergie dâ€™ici 4 ans

Dans un monde où la lutte contre le changement climatique est devenue la priorité, EverWatt, société spécialisée dans la neutralité carbone des territoires, dont l’actionnaire à 74 % est le fonds d’investissement dédié à la transition écologique Transition Evergreen (côté sur Euronext), est convaincue que la décarbonation doit se structurer à l’échelle locale et doit donc être décentralisée. Autour d’une ambition : développer une centaine de boucle locale d’énergie d’ici 2025 !

Spécialiste de la transition énergétique, EverWatt accompagne les collectivités à construire la ville de demain, en mobilisant et associant les compétences nécessaires à la réussite de chaque projet privé et/ou public. Un pari gagnant puisqu’EverWatt enregistre en 2021 une croissance de +35%, le lancement de quatre projets à impact suivi de la création de quatre sociétés. Chaque projet à impact vise à apporter une solution complète (revalorisation de friches et ZAE, production d’hydrogène) qui mène vers la neutralité carbone. Fort de ce développement, l’acteur vise une croissance anticipée de +100% pour 2022 et s’appuie sur de nouveaux leviers de croissance, comme la création d’actifs producteurs d’énergie (hydrogène vert et photovoltaïque) et la pénétration du marché de l’agrivoltaïsme. Par ailleurs, EverWatt ambitionne de développer 100 boucles locales d’énergie sur le territoire d’ici à 2025 et de devenir l’un des acteurs de référence au service de la neutralité carbone des territoires.

EverWatt, expert de l’aménagement énergétique et de la décarbonation des territoires

EverWatt travaille au cœur des territoires pour accompagner les collectivités, les entreprises et les particuliers vers la neutralité carbone, en réalisant du conseil stratégique, des études de conception et d’ingénierie, en supervisant la réalisation et mise en œuvre des projets et en assurant l’exploitation et la maintenance. Ces solutions s’appliquent aujourd’hui à tout un écosystème local, de l’habitat, aux bâtiments publics, en passant par les entreprises et les infrastructures d’aménagement énergétique. « EverWatt conçoit et développe ainsi des projets structurants qui réunissent plusieurs savoir-faire à l’échelle d’écosystèmes territoriaux tels le bâtiment, la ZAE, la collectivité territoriale, l’usine et les entreprises voisines, l’habitat, l’école et le tertiaire. Ces composantes ne produisent ou ne consomment pas toutes en même temps : elles peuvent se compléter énergétiquement et donc s’entraider au travers des boucles locales d’énergie ! », explique André May, Président d’EverWatt.

De nombreuses réalisations en 2021 au service de la transition énergétique

Les choix stratégiques d’EverWatt induisent un modèle de développement entrepreneurial spécifique, qui repose non seulement sur la croissance organique mais aussi sur une politique de croissance externe, avec des acquisitions et des prises de participation dans d’autres sociétés. En 2021, EverWatt s’est entourée de sociétés expertes de la transition énergétique pour maîtriser la chaîne de valeur et développer des projets à impacts : Francénergies, Sunvie, Orygeen, Levisys, Hamo+, pHYnix, Selfee, , 3J Consult et ZE-Energy. Toutes ont enregistré une croissance de +20 à +50% et opéré de nombreuses réalisations sur le territoire et à l’export.

• Au 1er semestre 2021, EverWatt est entré au capital de Selfee, agrégateur territorial d’énergie partagée. Ce rapprochement stratégique a permis aux acteurs de renforcer leur capacité d’action au cœur des territoires.

• En février 2021, EverWatt, aux côtés de X-TU Architecs, agence multi primée au niveau mondial et spécialisée dans la recherche environnementale appliquée au résidentiel et aux lieux de culture, a lancé Hamo+, le créateur de lieux de vie à énergie positive, qui répond à la problématique d’étalement urbain, de réhabilitation des friches et de maîtrise de l’énergie. La société a pour but de construire la « ville sur la ville », en privilégiant la réutilisation des infrastructures et des équipements présents afin de valoriser le patrimoine existant.

• En septembre 2021, EverWatt a annoncé l’acquisition d’un projet de construction d’un électrolyseur d’une puissance de 10 MW visant à produire de l’hydrogène vert en Espagne. Ce projet, baptisé Vitale, est porté par la société pHynix, producteur indépendant d’hydrogène vert, participation majoritaire d’EverWatt. La construction de cette unité débutera au 1er trimestre 2022 pour s’achever en 2023. Avec cette opération, pHYnix renforce sa position d’acteur européen de premier ordre dans la production d’hydrogène vert à prix compétitif. • Au mois de novembre 2021, Ze-Energy, producteur indépendant d’énergie renouvelable, dont EverWatt est actionnaire, a mené une levée de fonds de 40 millions d’euros pour accélérer le développement de son modèle de centrales hybrides solaire et de batteries en Europe.

Objectif : +100% de croissance en 2022 et des projets en développement dans le solaire photovoltaïque au service du monde agricole

« 2021 a été une année très importante tournée vers la création d’entreprises, la gestation de projets et l’agrégation d’acteurs publics et privés, véritables partenaires de développement. Nous avons pour objectif de nous consacrer à l’opérationnel, et de pouvoir dupliquer nos projets à impact sur l’ensemble du territoire. A termes, nous visons la réalisation de 100 projets pour 2025 ! », ajoute Jérôme Owczarczak, Directeur de développement d’EverWatt. En 2022, l’entreprise poursuit le développement de son maillage territorial et accélère la mise en place de ses projets à impact. Pour se faire, EverWatt souhaite intensifier ses partenariats et travailler plus localement avec les chaînes retail, pour rayonner à plus grande échelle sur le territoire et développer de multiples points d’ancrage. Une stratégie à affirmer sur les deux prochaines années, qui permettra à EverWatt de consolider sa croissance (+100% visés en 2022) et de devenir un producteur d’énergie pour le territoire. Par ailleurs, le spécialiste ambitionne de mettre à disposition son expertise dans le solaire photovoltaïque au service du monde agricole.

Encadré

EverWatt, neutre en carbone en 2023

EverWatt n’entend pas se limiter à ces objectifs et souhaite devenir neutre en carbone d’ici à 2023. Afin d’y parvenir, l’entreprise commencera par étudier les postes les plus émetteurs en carbone, trouver des solutions pour en supprimer ou en réduire les émissions et enfin, compenser le reste. De cette manière, EverWatt apporte une nouvelle vision à ses activités en prenant en compte l’impact de chacune de ses actions sur l’environnement. La société va utiliser toutes les ressources disponibles afin de trouver des solutions pour limiter à son échelle le changement climatique et construire un avenir durable. « Ayant conscience de l’urgence de la situation, nous aspirons à accompagner les sociétés expertes dans cette même dynamique. Nous avons également comme objectif de sensibiliser tous nos employés dans cette démarche de respect et de protection de l’environnement. », conclut André May. La vision d’EverWatt reflète un cheminement convergeant de la part de toutes ses parties prenantes.