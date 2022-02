Objectif toitures : LONGi ajoute un module 54 cellules Ã  sa gamme de produits Hi-MO 5

LONGi, l’un des leaders mondiaux de la technologie solaire, dont le siège est à Xi’an, en Chine, vient d’annoncer la sortie d’un nouveau module, le Hi-MO 5m 54c. Doté de 54 cellules, ce nouveau module Hi-MO 5m conçu principalement pour les systèmes de toiture résidentiels et C&I (Commerce et Industrie), produit une puissance de sortie maximale de 415W, et atteint un rendement de 21,25%.

Le nouveau module Hi-MO 5m 54 cellules étendra la gamme de produits primée Hi-MO 5 de LONGi, qui a connu une popularité sans précédent dans les installations à grande échelle grâce à sa technologie avancée, sa fiabilité et ses excellentes performances.

L’ajout de ce nouveau module élargit la famille de produits Hi-MO 5 qui devient également disponible pour les petites et moyennes applications C&I. Les produits Hi-MO 5 utilisent des cellules solaires standard M10 (182 mm). Les cellules demi-coupées de 182 mm du Hi-MO 5m se sont avérées optimales pour tous les procédés de fabrication, des lingots aux wafers en passant par les cellules et les modules. La technologie est aussi optimale pour les processus de déploiement de modules, le transport, l’installation et le système global d’intégration.

Les modules Hi-MO 5m à 54 cellules sont dotés de cellules semi-coupées de type p dopées au PERC Gallium avec une excellente résistance contre le vieillissement léger (LID le plus bas) pour un rendement énergétique maximal. Autre atout de poids, les 25 ans de garantie de performance. Le Hi-MO 5m fonctionne bien dans des conditions de faible luminosité (comme le matin et le soir) et même sous des angles d’éclairage défavorables, avec d’excellents coefficients de température.

Avec une taille de module de 1722 mm sur 1134 mm, le module Hi-MO 5m 54 cellules offre une plus grande standardisation de conception et de polyvalence. Il facilite les manipulations et les installations. Avec une taille inférieure à 2 m² et un poids inférieur à 23 kg, le module est suffisamment léger pour être installé par une seule personne. La série Hi-MO 5m 54 cellules est compatible avec la plupart des systèmes de montage standard comme avec la plupart des onduleurs du marché. Leur courant de court-circuit est faible et bien en dessous de 15 ampères.