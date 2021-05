EVER Monaco : énorme succès de l’édition 2021 malgré le contexte sanitaire !

La 16ème édition d’EVER Monaco vient de fermer ses portes après trois jours totalement dédiés à la mobilité durable et aux énergies renouvelables. Alors que le contexte sanitaire a rendu l’organisation et la tenue de l’événement difficiles, c’est néanmoins l’une plus belles éditions jamais proposées aux exposants et aux visiteurs venus en nombre qui vient de se dérouler. C’était également la première fois qu’EVER Monaco avait lieu à l’Espace Fontvieille, où la configuration extérieure a permis d’étendre les possibilités de l’Espace Ride and Drive, et où 40 voitures éco-responsables étaient disponibles à l’essai.

Les trois jours d’exposition ont été ponctués de nombreux temps forts :

La visite officielle de S.A.S le Prince Albert II de Monaco, arrivé à bord de la nouvelle DS 9 hybride rechargeable mise à sa disposition par DS Automobiles, partenaire principal d’EVER Monaco 2021.

La venue de l’explorateur Bertrand Piccard, qui a présenté ses « 1 000 solutions pour la planète ». Le fondateur de la fondation Solar Impulse a également, dans son rôle d’ambassadeur pour la marque Hyundai, évoqué le rôle de la voiture électrique dans notre société au travers de la Hyundai Ioniq 5, présentée en avant-première par Hyundai Europe à EVER Monaco.

La signature d’un Mémorandum d’accord visant à réduire l’utilisation des plastiques et à lutter contre la pollution plastique en mer Méditerranée. S.E.M. Bernard FAUTRIER, Ministre Plénipotentiaire, Président de l’association Beyond Plastic Med (BeMed) et Madame Alexandra VALETTA- ARDISSON, Députée des Alpes-Maritimes, ont accueilli des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) des Alpes-Maritimes et de Corse pour acter leur engagement en ce sens.

La rencontre avec Jean-Eric Vergne, ancien pilote de Formule 1, double champion de Formula E et pilote de l’écurie DS Techeetah, qui avait remporté, en 2019, le 3ème E-Prix de Monaco. A noter que le constructeur tricolore à nouveau briller cette année, puisque c’est Antonio Félix Da Costa, le coéquipier de Jean-Eric Vergne, qui a remporté la course du 8 mai dernier.

La prise de parole de nombreux experts, au fil des tables rondes, qui a ponctué ces trois journées. A noter que 31 start-ups ont présenté leurs innovations lors de séances de pitchs organisées en marge de l’exposition. Elles se sont livrées à un concours et ont été récompensées au travers de dotations accordées par l’Institut MinesTelecom (IMT), Estimeo et SBLM Ventures. L’IMT a également révélé les lauréats du concours METHA Europe qui s’est déroulé en collaboration avec EVER Monaco.

L’exposition pour la première fois au grand public de nouveaux modèles électriques tels que la Porsche Taycan Cross Turismo, l’Audi e-Tron GT Quattro, le BMW iX3, la Volkswagen ID.4, le Nissan Ariya ou la Jeep Compass XE. Le partenariat avec le Yacht-Club de Monaco, enfin, qui a également permis de découvrir plusieurs bateaux électriques, dont certains étaient disponibles à l’essai.

Pour cette édition 2021 d’EVER Monaco, l’exposition a accueilli un nombre important de personnalités et de visiteurs, qui ont pu être au plus proche des produits et des innovations des 60 exposants présents. EVER Monaco, une vitrine d’un monde qui bouge !