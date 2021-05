EDF ENR lance une offre de financement et de services sur 20 ans pour les projets dâ€™autoconsommation PV des entreprises

EDF ENR, filiale d’EDF spécialisée dans la production d’énergie photovoltaïque décentralisée, se mobilise pour accompagner la transition énergétique des entreprises. En partenariat avec le gestionnaire de fonds Atlante Gestion, EDF ENR propose aux entreprises, quelle que soit leur taille, une offre complète de financement et de services pour leurs projets d’autoconsommation garantie sur une période de 20 ans. Pour une rentabilité dès la première année !

L’offre clé en main d’EDF ENR et d’Atlante Gestion permet aux entreprises de financer l’installation sur le long terme, sans apport initial grâce aux économies réalisées, avec une rentabilité dès la première année. Ce lancement s’inscrit dans le cadre du Plan Solaire du groupe EDF et illustre parfaitement l’ambition d’EDF ENR de devenir un des leaders du photovoltaïque en France avec un objectif de 30% de part de marché chez les professionnels et les collectivités d’ici 2035.

Une offre de financement et de services performante pour faciliter la transition énergétique des entreprises

EDF ENR propose une offre complète incluant, en contrepartie d’une redevance sur la durée du contrat, conseil, financement et portage de l’installation en autoconsommation, fourniture et pose du matériel, exploitation-maintenance ainsi qu’une garantie de performance sur la durée et les assurances. A l’échéance du contrat, les entreprises bénéficient des économies réalisées en exploitant leur générateur photovoltaïque jusqu’à sa fin de vie. L’offre de financement facilite ainsi la transition énergétique des entreprises sans peser sur leur trésorerie, en lissant l’acquisition de leur installation sur une durée suffisamment longue pour permettre un gain dès la première année par rapport aux économies d’énergie réalisées. Leur capacité d’emprunt préservée, elles peuvent ainsi consacrer toutes leurs ressources à leur développement.

Un objectif de 50 millions d’euros de projets financés d’ici 2023

Les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) visent l’installation de 200 000 projets d’autoconsommation photovoltaïque pour 2023. Si, selon le dernier rapport d’EcoAct, 43% des groupes du CAC 40 se sont engagés dans un objectif de neutralité carbone en 2020, les coûts engendrés par la démarche constituent souvent un frein pour des sociétés de taille plus modeste. « L’énergie représente en moyenne 10% à 20% des coûts d’une entreprise. La capacité à produire et consommer sa propre électricité, pour faire des économies tout en étant acteur de la transition écologique, est devenue un levier de compétitivité important », explique Johan Raymond, Directeur Commercial Entreprises et Collectivités d’EDF ENR. « Avec cette nouvelle offre, nous leur proposons une solution clé-en-main leur permettant de passer rapidement à l’action. L’autoconsommation va se développer en France et c’est un axe de développement important pour EDF ENR : d’ici 2 ans, nous ambitionnons d’atteindre un volume de 50M€ financés », conclut-il. « Atlante Gestion a développé avec la banque d’investissement Crédit Agricole CIB une solution intégrée de portage, financement et gestion des contrats sur la transition énergétique. Proposée avec EDF ENR, la solution se situe dans la lignée de notre stratégie d’investissement et pourra intégrer des solutions de financements participatifs dans certains cas, contribuant ainsi à la démarche RSE des entreprises. Tout comme EDF ENR nous croyons que les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans la transition énergétique. Cette nouvelle offre est un formidable levier pour les y aider », indique Christian van Appelghem, Président d’Atlante Gestion.