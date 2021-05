Câ€™est Ã  lire/ Fondation Nationale des Banques Populaires : Ã©nergie solaire solidaire

La BRED Banque Populaire est devenue mécène de l’association loi 1901 Sol Solidaire, qui contribue à financer l’installation de panneaux solaires en toiture des HLM et ainsi à faire baisser la facture d’électricité des habitants de logements sociaux. Elle participe ainsi à une opération solidaire en faveur de la transition énergétique.

L’association Sol Solidaire compte le Groupe BPCE parmi ses membres fondateurs, aux côtés de l’ADEME, l’Union Sociale pour l’Habitat (USH), le bureau d’études Tecsol, le syndicat professionnel du solaire Enerplan et le cabinet d’avocats De Gaulle Fleurance et Associés. La BRED Banque Populaire est la première Banque Populaire à participer à l’aventure Sol Solidaire en tant que mécène.

Des dons à fort impact

Avec l’appui de ses ambassadeurs médiatiques, les comédiens Amelle Chahbi et Jean-Pascal Zadi (récemment récompensé par un César), l’association a déjà collecté environ 150 000 euros de dons, en numéraire et en nature. Certains mécènes ont mis en place un dispositif d’arrondi sur salaire. Au total : de quoi soutenir au moins un dossier par candidat et environ 500 logements.

Par exemple, les 20 000€ de dons de la BRED Banque Populaire auront un impact concret et sur la durée, en permettant de générer 200 euros d’économie annuelle de facture d’électricité pour 100 familles pendant 30 ans (durée de vie d’une installation solaire). Différents paliers de mécénats ont été mis en place. Par exemple, à partir de 40 000 € (hors réduction fiscale), il est possible de suivre l’actualité d’un projet en particulier.

