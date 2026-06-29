RÃ©seau et dÃ©pÃ´ts de permis perfectibles menacent l’Ã©lan solaire de l’Italie via une hausse des coÃ»ts des projets

L’Italie connaÃ®t un important changement dans les Ã©nergies propres. Avec la demande d’Ã©lectricitÃ© en croissance et les renouvelables captant une part toujours plus grande de l’offre, le solaire photovoltaÃ¯que et les renouvelables hybrides deviennent des piliers centraux de l’avenir Ã©nergÃ©tique de l’Italie. Cependant, sans amÃ©liorations dans les permis, l’accÃ¨s au rÃ©seau et la flexibilitÃ© du systÃ¨me, l’Italie risque de voir les coÃ»ts en forte hausse, des projets retardÃ©s et des difficultÃ©s de fiabilitÃ© pendant les pÃ©riodes de forte demande, selon GlobalData.

Le dernier rapport de GlobalData, Â« Tendances et analyses du marchÃ© Ã©nergÃ©tique italien par capacitÃ©, production, transmission, distribution, rÃ©glementation, acteurs clÃ©s et prÃ©visions jusqu’en 2035 Â», rÃ©vÃ¨le que le photovoltaÃ¯que solaire est dÃ©sormais le segment de capacitÃ© Ã la croissance la plus rapide du pays, soutenu par des enchÃ¨res, des incitations politiques et une irradiation solaire favorable. ParallÃ¨lement, le gaz reste un fournisseur essentiel de secours et de flexibilitÃ©, mais son rÃ´le est rÃ©duit par la dÃ©carbonation et la pÃ©nÃ©tration croissante des Ã©nergies renouvelables.

Â« L’Italie est Ã un tournantÂ Â»

Attaurrahman Ojindaram Saibasan, an&alyste Ã©nergÃ©tique chez GlobalData, commente : Â« L’Italie est Ã un tournant : la demande croissante, portÃ©e par l’Ã©lectrification, l’industrie et le refroidissement urbain, converge vers des objectifs ambitieux des Ã©nergies renouvelables et climatiques. La rapiditÃ© et la clartÃ© des rÃ©formes du rÃ©seau, la rationalisation des permis et l’investissement dans le stockage dÃ©termineront si la transition italienne vers l’Ã©nergie propre sera livrÃ©e dans les dÃ©lais. Â» L’Ã©lan politique et rÃ©glementaire accÃ©lÃ¨re le dÃ©ploiement des renouvelables et le soutien des infrastructures dans le pays. Le Plan national italien pour l’Ã©nergie et le climat, ainsi que de nouveaux outils d’appel d’offres comme le dispositif FER X et des marchÃ©s de capacitÃ© renforcÃ©s, amÃ©liorent les signaux des investisseurs. Les rÃ©formes des permis et les amÃ©liorations de la planification du rÃ©seau visent Ã©galement Ã rÃ©duire les retards passÃ©s.

La demande d’Ã©lectricitÃ© en Italie devrait passer d’environ 292,2 TWh en 2025 Ã 311,1 TWh d’ici 2030,

Â« Les projets hybrides â€” solaire plus stockage ou Ã©olien plus stockage â€” sont de plus en plus attractifs, car ils contribuent Ã attÃ©nuer les contraintes du rÃ©seau et les risques de restreinte. Cependant, les restrictions rÃ©gionales de zonage, les rÃ¨gles de protection du patrimoine et les Ã©valuations environnementales qui se chevauchent continuent de ralentir les progrÃ¨s dans de nombreuses zones riches en Ã©nergies renouvelables Â» ajoute Attaurrahman Ojindaram Saibasan. La demande d’Ã©lectricitÃ© en Italie, aprÃ¨s une lÃ©gÃ¨re baisse au dÃ©but des annÃ©es 2020, devrait passer d’environ 292,2 TWh en 2025 Ã 311,1 TWh d’ici 2030, portÃ©e par les vÃ©hicules Ã©lectriques (VE), l’adoption des pompes Ã chaleur, des Ã©tÃ©s plus chauds et l’augmentation des charges industrielles et numÃ©riques. Le sud de l’Italie et les rÃ©gions insulaires devraient subir la plus grande pression sur le rÃ©seau et les infrastructures de connexion. Â« Pour les promoteurs, les fournisseurs d’Ã©lectricitÃ© et les investisseurs axÃ©s sur le solaire photovoltaÃ¯que, l’Ã©olien offshore, le stockage et la modernisation du rÃ©seau, l’Italie offre une valeur considÃ©rable. Le succÃ¨s dÃ©pendra de la gestion de l’incertitude politique, de l’obtention d’accords fermes de cession et de l’anticipation des goulets d’Ã©tranglement opÃ©rationnels et rÃ©glementaires Â» conclut Attaurrahman Ojindaram Saibasan.