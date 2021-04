EvÃ©nement : Sortie du livre de rÃ©fÃ©rence Â« Les Ã‰nergies renouvelables pour les Nuls Â» le 22 avril prochain

Qu’appelle-t-on énergie renouvelable ? Pourquoi est-il si important de changer de source d’énergie ? Comment fonctionnent le solaire, l’éolien, la biomasse, les énergies marines ? Quels sont les grands enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de demain ? Alors que l’on prend conscience que nos modes de consommation et de production d’énergie menacent l’avenir de la planète, ces questions sont plus que jamais d’actualité, et méritent que l’on y réponde avec précision. Ce livre très complet vous aidera à y voir plus clair parmi les différentes sources d’énergie renouvelables, et à repenser votre propre consommation énergétique pour un futur décarboné. Découvrez ce qu’est l’énergie et comment la produire, les différentes sources d’énergie, leurs atouts et leurs défauts, le marché des énergies renouvelables, comment agir à votre échelle pour changer le monde, et bien d’autres choses encore ! Les bénéfices seront reversés à la Fondation Akuo, qui œuvre en faveur de l’accès aux besoins essentiels dans les pays en développement, développement durable et protection de l’environnement partout dans le monde.

Les auteurs

Arnaud Leroy est diplômé en droit maritime, droit international de la mer et protection de l’environnement marin. Anciennement député, il est aujourd’hui PDG de l’ADEME (Agence de la Transition écologique). Après avoir créé des start-ups dans l’économie numérique dans les années 90, Éric Scotto se donne pour mission de participer à l’émergence d’une économie écologique et durable. En 2003 il crée Perfectwind puis en 2007, il co-fonde Akuo, producteur indépendant d’énergies renouvelables et distribuées. Chef d’entreprise engagé, il met son talent de dirigeant au service de la transition écologique.

Informations pratiques

Prix : 22,95 €

Déjà disponible en précommande en ligne

A retrouver chez votre libraire à partir du 22 avril 2021