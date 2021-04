Pour 75% des consommateurs : lâ€™Ã©nergie verte, meilleure source dâ€™Ã©nergie pour rÃ©pondre aux besoins des modes de vie modernes

Le rapport « Global Consumer Trends: The Green Economy » réalisé par Dynata pointe l’enthousiasme desconsommateurs à l’égard des énergies vertes, ainsi que leurs attentes envers le rôle à jouer par les gouvernements dans la création de l’économie verte.

Dynata, principale plateforme au monde de données first-party et d’insights, a publié son dernier rapport qui révèle que près de la moitié des consommateurs du monde entier pensent que l’économie mondiale de demain sera verte. À partir des réponses de plus de 11 000 consommateurs dans 11 pays, Dynata a cherché à découvrir les attitudes et les comportements des consommateurs à l’égard de l’économie verte. Au niveau mondial, les principaux résultats concernant l’économie verte sont :

- L’enthousiasme et l’optimisme des consommateurs sont élevés

o Plus de trois personnes sur quatre pensent que l’énergie verte est la meilleure source d’énergie pour alimenter nos modes de vie modernes.

o Les consommateurs se disent optimistes quant au potentiel de l’économie verte à stimuler la croissance économique (62 %) et à créer davantage d’emplois (54 %).

- Les attentes à l’égard des gouvernements sont également élevées

o Près de trois personnes sur quatre pensent que les gouvernements devraient donner la priorité aux programmes d’énergie verte et encourager la participation à l’économie verte parmi les citoyens de leur pays.

o Les partis politiques et les candidats devraient tenir compte de cette conviction ; 57 % des consommateurs reconnaissent que les positions politiques en matière d’énergie verte renouvelable influenceront leur vote lors des élections.

- Les principales voix de l’énergie verte et de l’économie verte

o Greta Thunberg, la militante suédoise pour le climat âgée de 18 ans, est désignée comme la principale voix mondiale en matière d’énergie verte et de défense du climat, choisie par 29 % des personnes interrogées.

o Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, arrive en deuxième position (20 %) ; le président américain Joe Biden est le plus haut dirigeant mondial, avec 14 % (quatrième au classement général).

« Notre série de rapports sur les tendances mondiales de consommation se concentre sur les tendances qui déterminent le comportement des consommateurs, illustrant l’évolution des attitudes et des opinions qui façonnent notre monde au quotidien », affirme Gary S. Laben, PDG de Dynata. « L’économie verte, qui s’étend à tous les secteurs d’activité et traverse les frontières du monde entier, est l’une de ces tendances extrêmement prometteuses pour l’avenir de notre planète, de nos économies et de nos vies quotidiennes. Notre étude montre la manière dont elle façonne les choix économiques et de style de vie des consommateurs au quotidien pour orienter les gouvernements et les marques au moment de créer des politiques, de stimuler la participation et de proposer des produits et des messages autour de l’économie

verte. »

Examen approfondi des résultats relatifs aux véhicules électriques/hybrides/écoénergétiques :

- Près de trois consommateurs sur dix dans le monde ont acheté un de ces véhicules dans le cadre de leur participation à l’économie verte.

- Toutes choses égales (à savoir le coût, la consommation, la disponibilité du carburant/de la batterie, le confort, etc.), les consommateurs déclarent qu’ils seraient trois fois plus susceptibles de choisir un véhicule électrique (63 %) qu’un véhicule essence/diesel (21 %).

- Les inquiétudes concernant l’accès aux stations de recharge (citées par 55 % des personnes interrogées) et la conviction que les réparations et l’entretien d’un VE reviendraient plus chers à long terme (34 %) semblent freiner le choix des consommateurs pour les véhicules électriques.

« Le changement climatique est le plus grand problème de notre époque et il est temps de se concentrer sur des modèles commerciaux durables, circulaires et économiquement viables qui profitent à la planète, aux nations, aux communautés et aux individus », souligne Tom Bird, président du Bureau of

International Recycling. « Ce rapport montre à quel point les gens sont prêts à faire des choix plus écologiques et, surtout, ce qui les pousse, ou les retient, de les faire. Le Bureau of International Recycling sait combien la transparence est importante, alors que nous cherchons à faire connaître le travail de recyclage auprès des communautés concernées, et son impact positif sur le changement climatique. Nous soutenons les entreprises dans tous leurs efforts pour contribuer à éduquer le grand public afin que les décisions écologiques soient faciles à prendre. »

www.dynata.com/resources/dynata-global-trends-report