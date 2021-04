Ã‰tats gÃ©nÃ©raux de la chaleur solaire : AccÃ©lÃ©rons vers lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique dÃ©carbonÃ©e avec la chaleur solaire

Enerplan organise, en collaboration avec Atlansun, la 8ème édition des États généraux de la chaleur solaire, le mardi 15 juin 2021. Toujours dans le respect des mesures sanitaires mises en place par le gouvernement, cette nouvelle édition sera 100% EN LIGNE, 100% GRATUIT ! Au programme cette année, les acteurs du marché, les élus et représentants de l’État et les institutions décrypteront avec vous les dernières mesures et le positionnement du marché de la chaleur solaire. Des experts animeront des conférences thématiques, pour un public à la fois novice et expérimenté, qui permettront à tous de mieux appréhender le secteur de la chaleur solaire. Aujourd’hui, il est urgent pour les acteurs du solaire thermique de fédérer les actions et les engagements pour accélérer la décarbonation grâce à la chaleur solaire !

www.etats-generaux-chaleur-solaire.fr/inscrire