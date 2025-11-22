Au Hameau d’Estella Ã  Castelmaurou, Toulouse MÃ©tropole Habitat a dÃ©ployÃ© l’autoconsommation collective

Au Hameau d’Estella, Toulouse MÃ©tropole Habitat a lancÃ© son premier projet photovoltaÃ¯que en autoconsommation collective. Sur 3 des bÃ¢timents de la rÃ©sidence, 144 panneaux photovoltaÃ¯ques ont Ã©tÃ© installÃ©s en toiture. Ils produisent l’Ã©nergie nÃ©cessaire Ã l’alimentation des 4 bÃ¢timents, rÃ©duisant ainsi les charges des locataires. Toulouse MÃ©tropole Habitat estÂ le premier bailleur social Ã le dÃ©ployer en Haute-Garonne. Une initiative pionniÃ¨re !





Ces panneaux photovoltaÃ¯ques fournissent de l’Ã©lectricitÃ© aux Ã©quipements des parties communes. Mais pas queâ€¦ Les locataires qui ont adhÃ©rÃ© au dispositif de l’autoconsommation collective bÃ©nÃ©ficient eux aussi, pour leur propre consommation, de l’Ã©nergie solaire produite par leur rÃ©sidence ! Aujourd’hui, ce sont dÃ©jÃ 44 % des locataires qui ont adhÃ©rÃ© Ã ce nouveau dispositif d’autoconsommation collective. Une innovation qui leur permet Ã la fois de rÃ©duire leurs charges locatives et leurs factures d’Ã©lectricitÃ©. Combo gagnant !

Â

En adaptant lÃ©gÃ¨rement leurs habitudes de consommation, les locataires adhÃ©rents ont dÃ©jÃ pu rÃ©aliser en moyenne 40 % d’Ã©conomies sur leur facture d’Ã©lectricitÃ©. En effet, une grande partie de l’Ã©nergie qu’ils consomment en journÃ©e peut Ãªtre directement fournie par les panneaux solaires. Ainsi, en adoptant quelques habitudes simples, ils maximisent cette part d’Ã©lectricitÃ© solaire et font rapidement baisser la facture.

Â

Toulouse MÃ©tropole Habitat met tout enÂ Å“uvre pour limiter l’augmentation des facturesÂ Ã©nergÃ©tiques de ses locataires et adapter ses bÃ¢timents aux enjeux Ã©cologiques actuels et Ã venir. Dans ce sens, ces installations rÃ©pondent Ã un triple objectif alimenter les parties communes et les logements adhÃ©rents en Ã©nergie solaire, rÃ©duire les charges liÃ©es aux dÃ©penses d’Ã©nergie et rÃ©pondre aux enjeux Ã©cologiques. Tandis que les chiffres nationaux du MinistÃ¨re de la Transition EnergÃ©tique qualifient le parc de rÃ©sidences principales en France en moyenne en D, le parc immobilier de Toulouse MÃ©tropole Habitat est passÃ© en moyenne de l’Ã©tiquette D Ã l’Ã©tiquette C. D’ici 2026, 80 % du parc immobilier de Toulouse MÃ©tropole Habitat sera neuf ou rÃ©habilitÃ©. Lâ€™autoconsommation collective comme outil de ce new deal Ã©nergÃ©tiqueÂ !