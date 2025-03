MET Group dÃ©marre la construction d’un parc solaire dans le comtÃ© roumain de DÃ¢mboviÈ›a

Le groupe suisse MET Group renforce sa présence sur le marché roumain des énergies renouvelables, en lançant la construction de son projet solaire de 80 MWc dans la municipalité de Răscăeți (comté de Dâmbovița). Le portefeuille d’énergies renouvelables de la filiale en Roumanie comprend plus de 260 MWc de centrales photovoltaïques et 10 MW de capacité de stockage d’énergie par batterie colocalisée.

Trois des quatre projets d’énergie renouvelable en Roumanie sont déjà prêts à être construits. Les quatre parcs couvriront un total de 400 hectares dans les comtés d’Arad, de Dâmbovița et de Bihor. MET Group a pour objectif de devenir un acteur majeur de l’industrie européenne des énergies renouvelables, la Roumanie étant identifiée comme l’un des marchés clés. La division Green Assets du Groupe investit activement dans les énergies solaire et éolienne, ainsi que dans les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) dans toute l’Europe. Le portefeuille diversifié comprend des actifs en exploitation, en construction et à différents stades de développement. MET Group accroît également ses activités sur le plan technologique, avec des investissements importants dans des projets de BESS autonomes et des installations de stockage colocalisées.

« Fournir un accès à l’énergie verte par le biais d’accords d’achat d’électricité (AAE) »

La division Green Assets de MET Group opère dans trois principaux secteurs d’activité. Premièrement, l’exploitation et l’optimisation des actifs renouvelables détenus par le Groupe. Deuxièmement, le développement de projets renouvelables, qui peuvent être incorporés dans le portefeuille de MET Group ou proposés à des partenaires lorsqu’ils sont prêts à être construits. En outre, des services d’exploitation et de maintenance sont fournis à la fois aux actifs propres et à ceux des partenaires. « La stratégie commerciale et le profil d’investissement de MET Group sont parfaitement alignés sur les priorités de la transition énergétique. Au cours des quatre dernières années, 70 % des dépenses d’investissement de la société ont été consacrées aux actifs renouvelables. Le Groupe s’est engagé à fournir un accès à l’énergie verte par le biais d’accords d’achat d’électricité (AAE) (ndlr : autrement appelé PPA) à un large éventail de clients. Ces accords permettent aux consommateurs d’avoir des contrats d’achat directs avec les producteurs, garantissant ainsi un approvisionnement en énergie verte stable, à long terme et à des prix compétitifs » souligne Clive Turton, Executive Chairman de la division Green Assets.