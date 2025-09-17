Les JournÃ©es du Solaire par BayWa r.e. Solar Systems : quatriÃ¨me Ã©dition en approche !

Le distributeur BayWa r.e. Solar Systems organise pour la quatriÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive son salon dÃ©diÃ© aux solutions de gestion globale de lâ€™Ã©nergie renouvelable, en synergie avec le photovoltaÃ¯que. Elles se dÃ©rouleront le 15 octobre Ã Lyon et le 4 novembre Ã Bordeaux. Plusieurs centaines de professionnels du secteur y sont attendus pour sâ€™informer sur les nouveaux produits/technologies et prendre la tempÃ©rature du marchÃ©, dans une ambiance intimiste et dÃ©contractÃ©e. Un format conÃ§u pour rassembler fabricants et installateursÂ !

Depuis sa crÃ©ation en 2022, les JournÃ©es du Solaire proposent un format qui rÃ©unit sur deux journÃ©es installateurs, institutionnels et fabricants, offrant un espace privilÃ©giÃ© pour partager les connaissances, dÃ©couvrir les derniÃ¨res innovations et renforcer les liens entre professionnels. Pour cette Ã©dition 2025, les Â«Â JDSÂ Â» seront lâ€™occasion de sâ€™informer et dâ€™Ã©changer sur la transformation du marchÃ© vers le stockage, lâ€™autoconsommation collective, les solutions de flexibilitÃ© pour permettre aux installateurs dâ€™adapter et diversifier leurs offres, les opportunitÃ©s de mieux vendre dans le secteur rÃ©sidentiel.

De lâ€™innovation et du conseil Ã partager

Avec une trentaine dâ€™exposants programmÃ©s encore cette annÃ©e (par exempleÂ : Enphase, Tesla Energy, Jinko Solar, Voltec Solarâ€¦), on retrouvera aux JournÃ©es du Solaire des fabricants de matÃ©riel PV et IRVE de premier plan mais Ã©galement des institutionnels, comme ENEDIS, prenant part Ã la valorisation et la concrÃ©tisation des projets chez les clients finaux. Loin de lâ€™affluence des gros salons annuels, les JournÃ©es du Solaire sont lâ€™opportunitÃ© pour les pros dâ€™Ã©changer et de resauter dans un cadre apaisant, dâ€™entrer facilement en contact avec les fabricants, mais aussi de sâ€™informer sur lâ€™Ã©tat et les tendances du marchÃ©, pour prendre les bonnes dÃ©cisions. Â«â€‰Les JournÃ©es du Solaire 2025 vont au-delÃ du simple point de rencontreÂ : les installateurs y trouveront expertise et conseil dâ€™experts au cÅ“ur des Ã©changes, avec un angle particuliÃ¨rement appuyÃ© cette annÃ©e sur lâ€™opportunitÃ© du secteur rÃ©sidentiel, associÃ© Ã la recharge de vÃ©hicule et au stockage dâ€™Ã©nergieâ€‰Â» argumente Julien Chirol, PrÃ©sident de BayWa r.e. Solar Systems SAS.

2025, cap sur les nouveautÃ©s

Cette annÃ©e, de nouveaux partenaires fabricants exposeront leurs solutions en matiÃ¨re de stockage et de micro-onduleurs, adaptÃ©s Ã une gestion fine de la consommation dâ€™Ã©nergie. Les tables rondes feront leur apparition, permettant aux installateurs de suivre les Ã©changes entre lâ€™Ã©quipe BayWa r.e. et les intervenants invitÃ©sÂ : Â la prioritÃ© sera donnÃ©e au partage dâ€™informations et au retour dâ€™expÃ©rience. Avec Ã©galement ce qui a fait le succÃ¨s des Ã©ditions prÃ©cÃ©dentesÂ : des animations, un cocktail dÃ©jeunatoire et un afterwork pour continuer Ã Ã©changer dans la bonne humeur. A noterÂ : les inscriptions sont rÃ©servÃ©es aux professionnels du photovoltaÃ¯que et de lâ€™IRVEÂ !

-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Inscription aux JournÃ©es du Solaire Ã Lyon le 15/10, au Double Mixte de Villeurbanne

-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Inscription aux JournÃ©es du Solaire Ã Bordeaux le 04/11, au Palais des CongrÃ¨s de Bordeaux