EuPD Research : les installateurs europÃ©ens dÃ©signent Hanwha Q CELLS comme Â« TOP BRAND PV Â»

Hanwha Q CELLS a reçu le label « Top Brand PV Europe 2018 » pour la cinquième année consécutive depuis 2014. Ce label de « marque de qualité » se fonde sur des enquêtes parmi les installateurs, menées par EuPD Research dans divers pays européens. Les installateurs participants en Allemagne, Autriche, France, Italie et au Royaume-Uni ont confirmé l’exceptionnelle qualité des produits et services de marque Q CELLS. Ainsi, l’entreprise a non seulement reçu le label Top Brand PV 2018 dans chacun de ces pays, mais aussi pour l’ensemble de l’Europe. Par ailleurs, la société s’est vu décerner le label pour la troisième fois d’affilée en Australie.

« Partenaire de choix » des installateurs en Europe et en Australie

Selon EuPD Research, les résultats du Global PV Installer Monitor (« Moniteur des installateurs PV mondiaux ») de cette année montrent clairement que « Hanwha Q CELLS continue de maintenir une position exceptionnelle sur les principaux marchés PV européens et en Australie ». Cet institut de recherche indépendant a également souligné que les installateurs interrogés ont évalué positivement les produits de marque Q CELLS par rapport à la concurrence.

Mark A. W. Hoehner, CEO chez EuPD Research a affirmé : « En tant que membre de l’équipe à l’origine du processus de notation Top Brand PV et du label correspondant, je tiens à affirmer qu’il n’existe que très peu d’entreprises comme Hanwha Q CELLS, ayant réussi à accéder constamment au statut de Top Brand PV en Europe au cours des cinq dernières années. C’est un très bon signe de stabilité en matière de conscience de marque, de satisfaction client, de taux de recommandation et de part de marché ». « Nous sommes très heureux que les installateurs dans toute l’Europe et en Australie fassent confiance en permanence à Hanwha Q CELLS et aux produits de notre marque Q CELLS », déclare Seongwoo Nam, PDG de la société Hanwha Q CELLS. « Cette confirmation de la part de nos clients nous encourage dans notre ambition de devenir le premier fournisseur photovoltaïque partout en Europe et un synonyme de performance et de qualité dans l’énergie solaire. »

La liste des récompenses récentes souligne la prépondérance d’Hanwha Q CELLS

Le label « Top Brand PV 2018 » vient s’ajouter à la liste de prix décernés à Hanwha Q CELLS au cours des 12 derniers mois. Ces réalisations soulignent la position de leader de l’entreprise en termes de technologie, de qualité et de parts de marché mondial au cours de l’année passée :

- Très récemment, le module solaire monocristallin Q.PEAK-G4.1, équipé de la technologie Q.ANTUM, a décroché le Smart HIT Award au Japon en 2017, en tant que module solaire préféré des particuliers au Japon. Le « Smart House Magazine », qui délivre ce prix sur la base d’enquêtes auprès des distributeurs PV au Japon, a souligné que le module avait gagné en raison de son prix compétitif et de son rapport qualité/prix.

- Le module solaire Q.PEAK DUO-G5, équipé de demi-cellules et de la technologie Q.ANTUM-DUO, a permis à l’entreprise de remporter le « Solar + Power Award for Excellence Innovation » en 2017.

- Hanwha Q CELLS s’est classée « Top Performer 2017 » dans la Fiche fiabilité de module PV DNV GL.

- Le module solaire Q.PEAK RSF L-G4.2, au cadre acier innovant, a rapporté trois prix à Hanwha Q CELLS en 2017 : le prix « Intersolar » , le prix « Top Innovation » du magazine pv et le prix « Product Innovation » du Solar Power Portal.

