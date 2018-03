Le boom du solaire profite des techniques de production PV

Le marché mondial du photovoltaïque est en plein essor : les prévisions pour 2018 tablent sur une hausse des capacités de l’ordre de 110 GW. La compétitivité de la production PV alimente cette dynamique. Les technologies de fabrication innovantes et économiques, un rythme d’innovation effréné, la qualité et la fiabilité garantissent aujourd’hui des systèmes et modules photovoltaïques ultraperformants à coûts toujours plus bas. L’édition 2018 d’Intersolar Europe consacre de nouveau un de ses grands thèmes aux techniques de production PV. automatica, salon leader de l’automatisation intelligente et de la robotique qui se tient en parallèle, abordera aussi ce sujet. Ainsi, du 20 au 22 juin, Munich deviendra l’importante vitrine de l’innovation du secteur.

Des centrales à 3 centimes de dollar le Wc

La tendance est claire. Les coûts de production de l’électricité d’origine renouvelable enregistrent une baisse massive. Selon les calculs de l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), le coût de production des grandes centrales solaires devrait avoisiner les trois centimes de dollar le Wc dans de nombreuses régions du monde d’ici 2020. L’énergie solaire entre ainsi de plus en plus en concurrence directe avec les combustibles fossiles. Dans ce contexte, les entreprises qui continuent à encourager le développement de la production économique en série par la mise en place de nouvelles technologies et de procédés de fabrication performants et contribuent de cette manière à rendre le solaire encore plus attractif constituent des acteurs cruciaux.

Demande croissante de cellules haute performance

Ce sont avant tout les industriels du solaire asiatiques qui investissent dans des unités de production modernes et font appel à des biens d’équipement haut de gamme. Exemple dans l’actualité récente : le fabricant PV chinois Risen Energy a inauguré son unité de fabrication de cellules et de modules solaires début 2018 à Changzhou. Objectif à terme : produire 5 GW par an. D’après la Confédération allemande des constructeurs de machines-outils (VDMA), les sous-traitants allemands de l’industrie solaire profitent aussi du boom de la production asiatique. La majorité de leurs exportations (87 %) part en Asie de l’Est, et les équipements de production PV des constructeurs de machines-outils allemands continuent à bénéficier d’une demande soutenue.

En particulier la demande d’installations PERC et en silicium noir sur le segment du silicium cristallin et sur celui des couches minces ne faiblit pas, ce qui témoigne du besoin grandissant de cellules haute performance. De plus en plus également, les modules à couches minces et particulièrement les cellules CIGS (cuivre, indium, gallium, sélénium) servent d’éléments de façade. Pourtant, le marché du photovoltaïque intégré au bâti n’a pas encore décollé : à partir de 2020, tous les bâtiments non résidentiels construits dans l’Union européenne devront être des bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle , ce qui devrait donner un coup d’accélérateur à l’usage des cellules solaires en couches minces en façade.

Un programme-cadre séduisant pour les sous-traitants de l’industrie photovoltaïque

Le dynamisme des techniques de production PV fait partie des thématiques d’actualité de la filière solaire. Intersolar Europe en collaboration avec la Confédération allemande des constructeurs de machines-outils (VDMA) y consacrera donc une large place au cours de l’Intersolar Europe Conference et du programme-cadre du salon. Ainsi, le 21 juin 2018, par exemple, un atelier sur mesure reviendra en détail sur les récentes évolutions et les problématiques. La manifestation mettra en avant les principaux défis auxquels les constructeurs de machines-outils spécialisés sur le segment du photovoltaïque doivent faire face dans la compétition internationale.

Jutta Trube, directrice Biens d’équipement pour le secteur photovoltaïque de VDMA et animatrice de cet atelier, reviendra sur cette évolution en présentant les derniers chiffres issus de l’étude International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV) publiée régulièrement par la Confédération allemande des constructeurs de machines-outils. Cette feuille de route réputée au sein de la filière esquisse des lignes directrices pour les fabricants et les fournisseurs. Les prix du silicium cristallin poursuivent leur chute et le rendement des cellules solaires grimpe. Les prochaines années seront signe de bouleversements pour les fabricants de plaquettes de silicium et de modules, mais aussi pour les fournisseurs. Nous souhaitons aborder en détail ces questions et fournir un aperçu des dix années à venir , explique Jutta Trube.

Encadré

Intersolar Europe et automatica : créer des synergies grâce à une combinaison unique

L’édition 2018 d’Intersolar Europe s’avère particulièrement séduisante pour la filière. Premier salon professionnel de l’industrie solaire au monde, il aborde notamment en détail les évolutions et innovations en matière de fabrication en série de lingots, de plaquettes de silicium, de cellules et de modules. En 2018, un autre événement majeur du secteur de la production aura également lieu : automatica, qui se déroulera en parallèle et abordera en détail l’avenir de l’automatisation de la production. Avec Intersolar Europe, ce salon leader de l’automatisation et de la robotique intelligente est à l’intersection des deux univers thématiques et rassemble le savoir-faire de deux filières si prometteuses pour l’avenir.

