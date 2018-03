Saft dÃ©ploie sa solution de stockage d'Ã©nergie solaire IntensiumÂ® Mini en Espagne

La société espagnole EXKAL a installé deux systèmes de stockage d’énergie (ESS) lithium-ion (Li-ion) Saft Intensium® Mini dans son usine de Marcilla dans la province de Navarre pour optimiser la gestion de la production d’énergie solaire (PV). La solution de stockage d’énergie Saft contribue à réduire de 20 % la puissance de crête fournie par le réseau local, ainsi qu’à augmenter l’autoconsommation d’énergie solaire du site avec à la clé une baisse de la facture énergétique pouvant atteindre 8 %. Une version du solaire augmenté

Le stockage, une réalité qui va bouleverser notre avenir

Premier fabricant espagnol de systèmes de réfrigération, EXKAL est un fournisseur majeur des secteurs de la réfrigération et de la grande distribution en Europe et dans le monde. La société propose une large gamme d’armoires et de meubles de réfrigération durables et innovants. Les systèmes Saft ont été installés par EXKAL dans le cadre du projet européen STORY, dont le but est de démontrer l’intérêt des nouvelles technologies de stockage d’énergie et leurs avantages dans les réseaux de distribution. 18 institutions partenaires participent à cette initiative dans huit pays européens. L’objectif de ce projet est d’analyser et d’améliorer l’utilisation de la production d’électricité distribuée en vue de réduire la dépendance à l’égard du réseau de distribution.

« Cette application constitue une excellente occasion de montrer que le stockage d’énergie dans des applications industrielles et commerciales dites « derrière le compteur » est une réalité qui va bouleverser notre avenir », a déclaré Clemente López Gilardi, consultant en énergie de la société Green Renovables et responsable du projet pour EXKAL.

EXKAL disposait déjà d’une unité de production d’énergie photovoltaïque de 112,70 kWc installée sur le toit de l’usine et destinée à son autoconsommation instantanée. Conjuguée à un système de gestion de l’énergie, l’intégration des systèmes Li-ion de Saft a permis de transformer cette unité en une installation de stockage d’énergie. L’objectif est de démontrer deux avantages majeurs : d’une part, la réduction du poste « puissance de crête » sur la facture électrique en combinant stockage d’énergie et l’intégration photovoltaïque ; d’autre part, la réduction du coût de la fourniture en électricité en permettant la consommation de l’énergie fournie par des batteries au moment le plus onéreux de la journée.

Capacité énergétique de 200 kWh

Les deux systèmes Intensium® Mini E livrés par Saft assurent au site d’EXKAL une capacité de stockage d’énergie permettant de répondre aux exigences de la réglementation locale avec une puissance de 50 kW et une capacité énergétique de 200 kWh. Le système Intensium® Mini est une solution de stockage d’énergie en extérieur entièrement intégrée, de conception modulaire compacte et robuste. Il est composé de modules Saft Synerion® Li-ion éprouvés qui garantissent une grande fiabilité de fonctionnement pendant plusieurs milliers de cycles et une excellente efficacité énergétique.

Ce système de stockage d’énergie propose de nombreuses combinaisons de puissance et de capacité énergétique qui répondent aux exigences d’intégration des énergies renouvelables, des installations industrielles et commerciales, des services publics et des applications de micro-réseaux. Le système de stockage d’énergie d’EXKAL a été mis en service en avril 2017. Les deux systèmes Saft Intensium® Mini ont été fabriqués dans l’usine de production de batteries Li-ion de Saft à Nersac (Charente).

