Storengy/Ville dâ€™Annecy (74) : un partenariat inÃ©dit pour dÃ©velopper un projet de couplage dâ€™EnR solaire-gÃ©othermie

Le 18 juin dernier, Storengy et la Ville d’Annecy ont signé une convention de partenariat dans le cadre du projet ADEME APRED 2017, portant l’ambition de valoriser la géothermie et de développer de nouveaux concepts associés. En plus de la bonification du système énergétique existant à « l’Equipement pour l’enfance Vallin-Fier », ce projet couple la géothermie et le solaire thermique, une démarche inédite qui servira de démonstratrice pour d’autres programmes immobiliers existants et à venir.

L’association du solaire et de la géothermie, une solution inédite pour un complexe scolaire ! Le complexe « Vallin-Fier », regroupant une école élémentaire, une école maternelle, un gymnase et une crèche, a initialement été équipé d’une installation de géothermie constituée de 18 sondes géothermiques verticales et d’une pompe à chaleur.

Le solaire thermique pour la saison estivale

Ce procédé se trouvant déséquilibré dans l’alternance été/hiver pour alimenter le complexe sur le long terme, il était nécessaire pour la Ville d’Annecy et Storengy de travailler à une solution énergétique durable pour pourvoir aux besoins de chauffage. Ce projet prévoit ainsi l’installation de panneaux solaires thermiques sur le toit du bâtiment afin de capter la chaleur en période estivale. L’énergie ainsi captée sera stockée en sous-sol pour être utilisée ensuite en hiver pour le chauffage du bâtiment. Cette chaleur additionnelle viendra en complément du chaud produit pendant l’été lorsque le système de sonde est utilisé afin de rafraichir les bâtiments. En parallèle, deux sondes de mesure de température souterraine seront implantées dans le sous-sol (environ -130 mètres) pour suivre sa température et mesurer en temps réel l’efficacité du couplage, une première en France.

L’Université de Savoie Mont-Blanc, à la pointe du solaire thermique

Avec ce projet, monitoré dans la durée, la Ville d’Annecy souhaite pérenniser ses installations et participer au verdissement de son mix énergétique. Storengy accompagnera la Ville d’Annecy en mettant son expertise reconnue dans le domaine des géosciences et d’ingénierie de production d’énergie avec une perspective de déploiement de solutions de géo-énergie couplée. L’Université de Savoie Mont-Blanc, à la pointe du solaire thermique, sera également associée à ce projet ainsi que l’ADEME : un projet ancré dans les territoires, au service de l’efficacité énergétique des bâtiments !