ETN validÃ©e entre SYSTOVI et JORISOLAR RSR

SYSTOVI, fabricant Français de solutions solaires innovantes, vient d’obtenir la certification n°L16CC0008-av3 avec le procédé RS-R+ du fabricant JORIS IDE. Cette ETN conforte la position de SYSTOVI sur le marché des grandes toitures agricoles et industrielles avec une couverture en bac acier, et apporte la confiance nécessaire aux différents acteurs du secteur : maître d’ouvrage, assureurs, installateurs, investisseurs, banquiers, prescripteurs

Le système de fixation pour bac acier RS-R+ offre une large palette d’avantages pour la pose des panneaux SYSTOVI. La pose peut être réalisée en portrait ou en paysage, sur bac acier sec ou sur bac acier isolé, sur bac de 333 ou 250 mm de largeur d’onde. La mise à la terre des modules est simplifiée grâce à une bride exclusive de serrage des cadres des panneaux. La logistique est quant à elle optimisée avec des rails courts, par exemple pour 100 kWc le matériel nécessaire tient sur moins d’une palette. Enfin la mise en œuvre bénéficie d’un temps de pose réduit grâce à la simplicité du système (3 pièces seulement) et à sa rapidité de pose.

L’ETN couvre la gamme V-SYS PRO des modules professionnels de SYSTOVI, en polycristallin, en monocristallin et monocristallin PERC. Ce partenariat SYSTOVI-JORIS IDE offre un excellent rapport qualité/prix sur le marché et cible l’ensemble des toits équipés de bac acier, que ce soit les projets de moins de 100 kWc avec obligation d’achat, les dossiers AO CRE 4 et également les chantiers pour l’autoconsommation partielle ou totale.

