ConfÃ©rence-Salon Cap Ã  lâ€™Est : Â« Quels nouveaux modÃ¨les Ã©conomiques et juridiques pour vos projets photovoltaÃ¯ques ? Â»

Cap Ã lâ€™Est et la RÃ©gion Grand Est organisent un Ã©vÃ©nement sur le solaire photovoltaÃ¯que Ã destination des entreprises et collectivitÃ©s, le jeudi 13 novembre Ã partir de 14h00 Ã lâ€™HÃ´tel de RÃ©gion de ChÃ¢lons en Champagne, 5 rue de JÃ©richo. Cette confÃ©rence-salon a pour objectif de prÃ©senter la technologie photovoltaÃ¯que aux diffÃ©rents acteurs et de les inciter Ã sâ€™engager pour cette Ã©nergie renouvelable.

Le photovoltaÃ¯que est une technologie mature en pleine expansion en France et dans le Grand Est. NÃ©anmoins, les derniÃ¨res Ã©volutions rÃ©glementaires (baisse des tarifs d’achat, autoconsommation collective…) appellent Ã un changement de modÃ¨le Ã©conomique tant pour les consommateurs que pour les installateurs.

Nicolas Randria, expert Ã¨s photovoltaÃ¯ques, prÃ©sentera les grandes dynamiques du moment et les nouveaux enjeux de la filiÃ¨re. Des retours dâ€™expÃ©riences de diverses entreprises permettront de renseigner au mieux les donneurs dâ€™ordre prÃ©sents. Par ailleurs, le salon permettra aux visiteurs dâ€™obtenir des informations techniques et financiÃ¨re sur leurs projets.

Cap Ã lâ€™Est est une association de professionnels, crÃ©Ã©e dÃ©but 2021, qui a pour but de promouvoir lâ€˜Ã©nergie photovoltaÃ¯que dans le Grand Est. Elle regroupe aujourdâ€™hui prÃ¨s de 70 membres. Elle a pour mission de dynamiser le marchÃ© du photovoltaÃ¯que en activant lâ€™offre et la demande.

Programme de lâ€™Ã©vÃ©nement

14h00Â Â Â Espace salon avec des professionnels du photovoltaÃ¯que

15h15Â Â Â Analyse du marchÃ© PV et infos clÃ©s par notre expert Nicolas Randria

15h45Â Â Â Retours d’expÃ©rience sur des projets PV industriels et tertiaires finalisÃ©s

16h45Â Â Â Echanges avec les professionnels autour d’un verre de l’amitiÃ© sur l’espace salon

www.alsace-eurometropole.cci.fr/webform/conference_cap_a_l_est_13_novemb