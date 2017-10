Etats GÃ©nÃ©raux de la chaleur solaire : Intervention de CoÃ©nove sur la solution solaro-gaz

Organisée par le Syndicat des professionnels de l’énergie solaire, ENERPLAN, la 4ème édition des États Généraux de la chaleur solaire se tiendra à Paris le 17 octobre 2017 et accueillera le Président du Comité Scientifique & Technique de Coénove pour une intervention sur la synergie solaro-gaz dans la rénovation énergétique du bâtiment. A l’occasion de cette journée dont Coénove est partenaire, les débats porteront sur les atouts de la chaleur solaire et la place de la filière dans le mix énergétique à l’heure où la France s’est fixé l’objectif d’atteindre 32% d’ENR en 2030.

Philippe Haïm, Président du Comité Scientifique & Technique, se penchera sur la question des enjeux de la chaleur solaire dans le secteur résidentiel neuf et existant. Il reviendra notamment sur les résultats d’une étude menée par l’association qui démontre la pertinence du couplage chaudière à condensation – chauffe-eau eau solaire individuel. Selon Philippe Haïm « le solaire thermique est aujourd’hui une solution éprouvée, fiable, et rentable. Il faut maintenant communiquer positivement sur cette technologie et cibler les secteurs les plus pertinents dont la production d’eau chaude sanitaire ».

