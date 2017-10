Coup d'envoi pour meteocontrol Chile

Spécialiste mondial des systèmes indépendants de télésurveillance photovoltaïque, meteocontrol intensifie sa présence à l’international. Avec l’établissement d’une joint-venture au Chili, l’entreprise d’Augsbourg prend en compte la croissance du marché du photovoltaïque en Amérique du Sud. Sise à Santiago du Chili, meteocontrol Chile SpA prospectera au Chili, de même qu’au Pérou et en Bolivie.

La croissance est là, aussi bien chez meteocontrol que dans le secteur de l’exploitation solaire au Chili. « Nous souhaitons poursuivre notre internationalisation. Le Chili offre les meilleures conditions et se présente comme le précurseur de l’énergie solaire en Amérique du Sud », explique Martin Schneider, directeur de meteocontrol. « Cette joint-venture nous permettra de mieux encadrer nos clients actuels sur place et de fournir une assistance technique plus rapidement, ce que le décalage horaire avec l’Allemagne rendait difficile à réaliser. Évidemment, nous chercherons à acquérir de nouveaux clients et à réaliser de nouveaux projets, au Chili ainsi que dans les pays limitrophes que sont le Pérou et la Bolivie », assure M. Schneider. Le partenaire de cette entreprise commune est la société Ingetrace Solar SpA basée au Chili.

Télésurveillance pour le programme gouvernemental des toits solaires au Chili

Dans le cadre du programme gouvernemental des toits solaires « Programa de Techos Solares Públicos », meteocontrol s’est associé à Ingetrace SpA pour intégrer un système de télésurveillance aux centrales solaires sur les bâtiments publics dans le nord et le centre du pays. ce jour, 106 centrales ont été équipées. La réussite de cette collaboration avec le prestataire de services PV chilien a parlé en faveur de la création de la société meteocontrol Chile SpA dont la direction a été confiée à Fernando de la Rosa : « Toute notre équipe se réjouit des nouveaux défis qui s’offrent à elle et apporte toute l’expérience nécessaire acquise au cours de ses nombreuses années d’activité dans la commercialisation de produits de haute technicité. Entre-temps, le photovoltaïque est devenu la forme de génération de courant la moins onéreuse au Chili et présente donc un fort potentiel de croissance. Nous avons l’ambition de l’exploiter dans son intégralité. »

meteocontrol Chile présente au Solar Asset Management LATAM

L’entreprise se présentera pour la première fois au public professionnel lors de la conférence solaire la plus importante d’Amérique du Sud, Solar Asset Management LATAM, à Santiago du Chili. Du 17 au 18 octobre 2017, l’équipe de Fernando de la Rosa fera connaître les solutions de télésurveillance innovantes et les services de meteocontrol sur le salon. Les produits phares seront alors l’enregistreur de données blue’Log X-Series et la solution de télésurveillance sur le portail de monitoring VCOM (poste de contrôle virtuel).

