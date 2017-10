Diner caritatif de Synergie Solaire: entre green business et solidaritÃ©!

Sous le Haut Patronage du Ministre de la Transition écologique et solidaire

Monsieur Nicolas Hulot

Le fonds de dotation Synergie Solaire célèbrera le mardi 21 novembre 2017, au fil de l’eau sur la Seine, la 7ème édition de son dîner caritatif annuel. Chaque année, l’événement philanthropique réunit de façon inclusive, plus de 200 acteurs de la filière française des énergies renouvelables (ENR) en faveur de projets d’électrification durable dans les pays en développement. Lors de ce désormais traditionnel rendez-vous « business et solidarité », les entreprises nationales du secteur

des ENR s’engagent dans le développement socio-économique des plus démunis au travers de solutions énergétiques propres, en toute cohérence. Elles s’y rencontrent, échangent sur la filière et peuvent confronter les perspectives des énergies renouvelables aux enjeux humanitaires, environnementaux, climatiques et de développement, à l’échelle du monde.

Les fonds réunis à l’occasion du dîner caritatif, par les réservations, les dons et engagements de soutiens rendent possible le financement de nouveaux projets ou de leur pérennisation. Cette année, 250 convives représentant quelques 120 entreprises du solaire, de l’éolien et de l’hydro, sont attendues à bord du « Paquebot » en croisière nocturne sur la Seine, pour s’informer des impacts de leur outil philanthropique, aller à la rencontre des ONG, découvrir et apporter leur soutien financier aux nouveaux projets parmi lesquels :

- 10 micro-projets d’électrification, lauréats de l’appel à projets énergies renouvelables 2017 lancé par l’Agence des Micro Projets de La Guilde et Synergie Solaire, dont la nomination officielle lors du dîner

célébrera cette nouvelle collaboration.

- 10 programmes d’électrification de plus long terme dont notamment :

Mali : Accès à l’énergie pour le développement économique en zones rurales, par le GERESGroupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarité

Tchad : Électrification d’un centre de santé de brousse, par la Communauté du Chemin Neuf

Sénégal : Installation de pompages solaires pour l’accès à l’eau, par Hydraulique sans Frontières

Cambodge : Électrification d’une école dans la province de Prey Veng, par Lumières sur le Mékong

« Nous sommes vraiment impressionnés par la fidélité des entreprises déjà engagées au sein de Synergie Solaire, et notamment par celle des partenaires officiels de la soirée, mais aussi par l’investissement croissant

de nouvelles entreprises de la filière dans le fonds de dotation de Synergie Solaire. Cette constance et ce dynamisme, sont un enrichissement qui encourage et renforce sa mission. » confie Hélène Demaegdt, Présidente Synergie Solaire

