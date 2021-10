Sur RTL, Marine Le Pen annonce vouloir supprimer les subventions au solaire et Ã  lâ€™Ã©olien en cas de victoire Ã  la PrÃ©sidentielle

Jeudi 14 octobre, Marine Le Pen a détaillé, lors de la Matinale de RTL, son plan pour faire baisser le coût de l’énergie. “Je rends de l’argent aux Français parce que je pense que les Français n’y arrivent plus”, a ainsi affirmé Marine Le Pen. Pour ce faire, elle promet de réaliser son projet sans augmenter les dépenses de l’État au travers notamment la réduction de la Contribution au service public de l’électricité (CSPE) et, en parallèle, une coupe totale des subventions accordées à la production d’énergies avec de la technologie éolienne ou photovoltaïque. La candidate RN a poursuivi au micro de RTL : “Les subventions considérables que l’on accorde à l’énergie intermittente, éolien et photovoltaïque, c’est entre 6 et 7 milliards d’euros par an. Moi je supprime les subventions, ce qui va d’ailleurs permettre de restituer aux Français la moitié d’une taxe qu’ils payent sur leur facture d’électricité. Il faut qu’ils regardent en bas de leur facture, il y a marqué CSPE. Cela représente 16% de leur facture. C’est considérable. On peut baisser de moitié cette taxe. Il y a toute une série de choses sur lesquelles je vais intervenir pour faire baisser la pression qui pèse sur les français de leurs dépenses contraintes. Et je vais y arriver.” Elle a également annoncé vouloir démanteler des parcs éoliens déjà existants. Ces spins doctors devraient lui signaler que les énergies renouvelables, et notamment l’énergie solaire, font aujourd’hui partie des énergies les moins chères de la planète grâce aux effets de leviers des subventions allouées il y a une quinzaine d’années. Décentralisées, elles sont créatrices d’emplois locaux. Et accessoirement, leur excellent bilan carbone permet de lutter efficacement contre le réchauffement climatique qui ne cesse de hanter les experts du GIEC. Un détail de l’histoire sans doute !