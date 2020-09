Ã‰tanchÃ©itÃ© photovoltaÃ¯que : le procÃ©dÃ© Soprasolar Â® Fix Evo Tilt BÃ©ton visÃ© sous avis technique

La rentrée est synonyme de bonne nouvelle pour SOPRASOLAR ® , leader en France en matière d’étanchéité photovoltaïque et filiale solaire du groupe SOPREMA. Son procédé Soprasolar ® Fix Evo Tilt Béton est désormais visé sous Avis Technique. Ce procédé d’étanchéité permet l’intégration de modules photovoltaïques rigides posés sur un ensemble de plots, le tout sans percement de l’étanchéité. Il est souvent utilisé sur les toitures terrasses de bâtiments à usage de bureaux, ouvrages publics ou résidentiel collectif. C’est le 4ème procédé de la gamme SOPRASOLAR ® à obtenir la précieuse certification gage de fiabilité et de performance. Elle convainc plus facilement les compagnies d’assurance en témoignant de la qualité des produits SOPRASOLAR ® et du sérieux de la mise en œuvre.

Soprasolar ® Fix EvoTilt un procédé performant qui a fait ses preuves

Après plus de 4 ans de retours d’expérience et son installation sur de nombreux chantiers, le procédé Soprasolar ® Fix Evo Tilt n’a montré aucune faille, il vient donc de passer sous Avis Technique. Le point fort de ce système réside dans l’installation de modules photovoltaïques inclinés sur des plots brevetés, sans percement du revêtement d’étanchéité (afin d’éviter tout pont thermique) et sans ajout de lestage. Les modules photovoltaïques reposent sur un système de rehausse permettant de les incliner de 10°. Les complexes d’étanchéité bicouches proviennent de SOPREMA, leader dans le domaine. Le procédé, facile à mettre à œuvre et à entretenir, est garanti 20 ans. En outre, chaque composant du procédé Soprasolar ® Fix Evo Tilt bénéficie d’une Fiche de Données Environnementales et Sanitaires (FDES) permettant de calculer l’impact carbone précis de sa mise en œuvre. Il en est de même pour les modules référencés dans l’Avis Technique.

Soprasolar ® Fix Evo Tilt, une solution fiable sur le marché qui contribue au déploiement du solaire

Le procédé Soprasolar ® Fix Evo Tilt, est souvent utilisé sur les toitures terrasses de bâtiments sur élément porteur «béton » comme les bâtiments de bureaux, les ouvrages publics ou encore le résidentiel collectif. Ce sont des bâtiments sur lesquels les projets solaires deviennent de plus en plus fréquents, et cela pour 3 raisons : la législation encourage le déploiement de centrales photovoltaïques sur les constructions neuves, l’électricité renouvelable contribue concrètement à freiner le dérèglement climatique et enfin le solaire est une solution compétitive et financièrement rentable. La généralisation du solaire PV sur toiture reste malgré tout encore freinée par des problématiques d’assurance. L’installation de solutions sous Avis Technique, rassure les compagnies d’assurance et les rend moins frileuses à couvrir les ouvrages dotés de centrales solaires.