Et Madep devint MadEnr

Depuis le rachat de Madep par le groupe Euraset, les activités électronique de puissance et appareillage de mesure sont portées par Euraset-Madep, l’activité énergie renouvelable par MadEnr. MadEnr se concentre ainsi sur le développement et la fabrication de coffrets de protection et d’armoires d’autoconsommation – avec ou sans stockage – dans le domaine du solaire.

MadEnR a vu ses moyens de production consolidés avec l’atelier de 300m² transformé en unité de production de 1000m². Le bureau d’étude a également été renforcé par de nouvelles compétences afin d’accélérer le développement des gammes et répondre aux demandes spécifiques des clients. La gamme MadEnr est composée de coffrets de protection pour le résidentiel de 1kW à 9kW en 600 et 1000V, de coffrets et d’armoires de protection pour des applications de 36 à plus de 300KW DC, d’armoires pour les champs solaires, ainsi que d’armoires pour l’auto-consommation. « Tous les produits sont fabriqués et testés dans notre unité de production basée en Normandie. Nous utilisons les composants des leaders mondiaux sur chacun des segments et sommes en mesure de garantir tous nos produits. Ainsi, nos armoires d’autoconsommation avec stockage sont garanties 8 ans, batteries comprises » confirme Philippe Bernard, manager général de l’entreprise.

Nouvelle gamme MadEnr de système d’autoconsommation avec stockage intégré

Comme il a été dit, depuis son rachat, MadEnr a fortement investit dans le développement de sa gamme et de ses moyens de production. Les dernières nées sont les séries MA et NA Store K : systèmes d’auto-consommation avec stockage Plug&Play. Cette gamme simplifie et facilite l’accès à l’autoconsommation avec stockage pour tous. Elle a été spécialement développée pour répondre aux attentes du marché résidentiel. Ces systèmes sont disponibles en version 3K et 5KVA de puissance de sortie et jusqu’à 16kVA de puissance max. Elles permettent de stocker jusqu’à 15kWh. Embarquant les technologies les plus performantes du marché, les séries MA, et NA Store K sont dotées de batteries Lithium Pylontech, de convertisseurs Victron, d’un logiciel de gestion ultra simple ainsi que des algorithmes de monitoring et de pilotage qui permettent de profiter pleinement de votre installation photovoltaïque. Avec de tels composants, la durabilité est assurée pour de nombreuses années. Les produits MadEnr sont conformes aux normes en vigueur, les MA et NA Store K sont garanties 8 ans (batteries incluses).

www.euraset.fr