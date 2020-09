Pose du premier panneau photovoltaÃ¯que de la plus grande centrale solaire urbaine dâ€™Europe, Ã  Bordeaux

Le producteur d’énergies renouvelables JP Energie Environnement (JPee) construit actuellement la centrale solaire de Labarde. Son implantation sur le site de l’ancienne décharge de Bordeaux Métropole permet de valoriser un terrain dégradé et impropre à l’activité agricole. La mise en service de la centrale de 59 MWest prévue au quatrième trimestre 2021. Bienvenue à la plus grande centrale solaire urbaine d’Europe .

Avec une puissance installée de 59 MW, la centrale de Labarde sera la plus grande centrale solaire urbaine d’Europe. Elle s’étendra sur plus de 60 hectares, soit 5 fois la superficie de la Place des Quinconces de Bordeaux. Elle produira 75 GWh/an, l’équivalent de la consommation électrique de 70 000 habitants (hors chauffage), soit 28 % de la population bordelaise et permettra d’éviter le rejet de près de 3 000 tonnes de CO 2 par an. Ce projet est lauréat des appels d’offres lancés, par la Commission de Régulation de l’Énergie et le ministère de l’Environnement, en 2017 (33 MWc) et 2019 (26 MWc). Le chantier a débuté en juillet 2019 et devrait être achevé au dernier trimestre 2021.

Valoriser un site dégradé et s’adapter aux contraintes techniques

Le défi technique relevé par JPee permet, de redonner un usage au site de l’ancienne décharge de Bordeaux Métropole, sur lequel elle est construite. Cette décharge, exploitée depuis le début des années 1970, recevait les ordures ménagères collectées sur les 27 communes de l’ancienne Communauté Urbaine de Bordeaux, des déchets industriels spéciaux, des déchets d’entreprises, ainsi que des boues de station d’épuration. Le volume de déchets stockés a été estimé entre 2 et 3 millions de mètres cubes. La décharge de Labarde a été réhabilitée entre 2004 et 2009 pour lui donner sa configuration actuelle. L’historique du site empêchant tout nouvel usage conventionnel, l’objectif était donc de valoriser cet espace dégradé en contribuant de façon très positive aux objectifs de transition énergétique de Bordeaux Métropole.

Les équipes techniques de JPee ont dû adapter la construction de la centrale à la présence d’une membrane étanche recouvrant la totalité des déchets. Cette membrane, dont le rôle est d’empêcher la pénétration des eaux de pluies dans le massif de déchets et d’éviter ainsi la pollution des milieux environnants, est elle-même protégée par une fine couche de terre végétale. L’ancrage des tables, la disposition des câbles et la circulation des engins ont donc été adaptés pour tenir compte de la spécificité du site. Les techniques mises en œuvre préservent l’étanchéité de la membrane tout en permettant l’écoulement naturel des eaux de pluie.

Un chantier générateur d’emplois et de retombées économiques locales

Près de 100 emplois directs seront mobilisés pendant la durée du chantier (2 ans et demi). Ils bénéficieront également à toute l’économie locale par les retombées indirectes sur les acteurs économiques locaux. Le raccordement de la centrale au réseau public d’électricité est réalisé sous la maitrise d’ouvrage d’Enedis. La maintenance du parc sera assurée par trois techniciens de la société JPee Maintenance, basée à Pessac, durant toute la durée d’exploitation de la centrale, estimée à 30 ans. Pour accompagner son développement en Nouvelle-Aquitaine et étoffer son équipe, la société prévoit de recruter une dizaine de nouveaux collaborateurs dans les mois à venir. Dès la mise en service de la centrale solaire de Labarde, les différents échelons territoriaux percevront des recettes fiscales liées à son exploitation ; au total, pour toute la durée de vie de la centrale, elles s’élèveront à plus de 3,7 millions d’euros pour Bordeaux Métropole. Par ailleurs, dès l’origine du projet de centrale solaire urbaine, JPee a décidé d’associer les habitants de la Gironde et des départements limitrophes en lançant sur sa plateforme JPee Eco Épargnants, un financement participatif de 500 000 euros levés en 2019.

La Banque des Territoires, actionnaire à 49 % du projet

En 2019, la Banque des Territoires a conclu un accord global avec JPee pour accompagner sa croissance en finançant ses projets. Dans ce cadre, elle a investi 5,8 M€ auprès de JPee pour soutenir le projet de centrale de Labarde, dont le montant total s’élève à 60 M€. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’investissement de la Banque des Territoires dans la production d’énergies renouvelables, au service de territoires plus durables. En Nouvelle-Aquitaine, la Banque des Territoires a investi dans une trentaine de projets. Actionnaire de 10 sociétés d’économie mixte Energie et du fonds régional TERRA Energie aux côtés de la Région, elle contribue au déploiement d’un réseau d’acteurs œuvrant en faveur de la production des énergies renouvelables. Xavier Nass Directeur Général de JPee : « Plus grande centrale solaire d’Europe en zone urbaine, la centrale de Labarde représente un défi technique pour nos équipes du fait de la spécificité du sol. Créatrice d’emplois locaux, elle représente un double bénéfice environnemental, contribuant à la valorisation d’un site pollué et à la production d’énergie renouvelable en zone urbaine, à proximité immédiate de la zone de consommation ». Eric Lombard, Directeur général de la Caisse des Dépôts : « La pose du premier panneau de la centrale photovoltaïque de Labarde témoigne de nos efforts en faveur de la transition écologique et énergétique, et plus particulièrement, du travail de terrain mené par nos équipes pour soutenir le déploiement des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine. Le défi relevé par JPee pour implanter cette centrale sur une ancienne décharge afin de limiter l’artificialisation des sols, nous encourage à financer des projets qui associent expertise en énergie et innovation technique. »