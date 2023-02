Et Tenergie de jouer la carte “multi-Ã©nergies” au plus prÃ¨s des territoires

Co-fondée en 2008 par Nicolas Jeuffrain, Tenergie (180 collaborateurs, 208 M€ de CA en 2021, 1 500 centrales solaires et parcs éoliens pour une puissance totale installée de plus de 680 MW) fêtera cette année son quinzième anniversaire. Pas encore l’âge de la majorité, mais certainement celui de la maturité …

Positionné comme un développeur-producteur d’énergies renouvelables, Tenergie

ambitionne en ce début d’année un plan de croissance qui vise à accélérer

fortement le développement de projets, en assurant une présence au plus près

des acteurs des territoires, en créant des partenariats et en élargissant sa typologie

d’offres – solaire, éolien, méthanisation, autoconsommation, aide à la mobilité

électrique.

Tenergie voit double pour 2026

L’objectif : doubler, d’ici 2026, le nombre et la puissance installée de

ses centrales en exploitation pour atteindre 3 000 centrales et 1,6 GW.

S’inscrivant pleinement dans le cadre de la raison d’être fixée par l’entreprise

en juillet 2020, qui est « accélérer la transition énergétique pour un monde

décarboné, durable et solidaire », ce développement répond par ailleurs à la volonté

de Tenergie de rester l’un des rares acteurs français indépendant du secteur.

Pour François Trabucco, Directeur Général de Tenergie depuis juillet dernier : « Nous avons pour stratégie de nous placer au 1er rang des acteurs français et indépendants en capitalisant sur notre expérience et notre savoir-faire de développeur-producteur et de gestionnaire d’actifs. Nous misons sur l’intensification de notre présence sur les territoires, la démultiplication de projets et sur l’élargissement de notre offre qui nous permettra d’aller de plus en plus vers le “multi-énergies” et ainsi de bâtir le socle d’un mix énergétique durable et décentralisé ».

L’autoconsommation en verve

Disposant d’un parc constitué de centrales solaires et éoliennes performantes et durables – l’exploitation est réalisée en interne – Tenergie a pour volonté d’accompagner davantage les industriels, les entreprises et les collectivités (50 % à horizon 2026 contre 25 % actuellement), s’adressant jusqu’à présent à une cible principalement agricole (construction de hangars et de serres, rénovation de toiture de bâtiments agricoles, agrivoltaïsme). Tenergie entend jouer un rôle pour faire face aux problématiques d’urgence climatique et de crise énergétique en proposant à ces acteurs plusieurs solutions basées sur l’installation d’ombrières, de toitures photovoltaïques et de petites centrales au sol. Ces offres permettent à la fois de produire une énergie propre et locale et de générer des revenus ou de réaliser des économies. L’entreprise a notamment travaillé une formule d’autoconsommation, véritable réponse au contexte de la flambée des prix de l’énergie et au désir de plus d’indépendance énergétique. « Le coût de l’énergie est actuellement une des préoccupations prioritaires d’un grand nombre de chefs d’entreprises et d’élus. Le solaire nous permet de proposer une électricité décarbonée et jusqu’à trois fois moins chère que celle du réseau. L’autoconsommation est une vraie réponse à leur problème. Et cette solution permet en plus de préserver la Planète ! Nous projetons dans les prochaines années de réaliser 25 % à 30 % de nos projets photovoltaïques en autoconsommation » conclut Nicolas Jeuffrain.

Encadré

Création d’une 5ème agence territoriale avec l’acquisition de Soleol

En janvier 2023, Tenergie a fait l’acquisition de « Soleol – Ecosoleil-Ecovent® »,

une entreprise ardéchoise forte d’une dizaine d’années d’expérience dans le développement de projets éoliens. Tenergie étend ainsi sa présence sur

le territoire en se dotant d’une nouvelle agence.