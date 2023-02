EDF Renouvelables prÃ©sent sur le Salon international de lâ€™agriculture (SIA) pour le dÃ©veloppement de lâ€™agrivoltaÃ¯sme

EDF Renouvelables prendra part, du 25 février au 5 mars, à la 57e édition du Salon international de l’agriculture (SIA). Durant dix jours, les équipes viendront à la rencontre des agriculteurs et leurs groupements pour les informer et répondre aux questions sur l’agrivoltaïsme, une solution permettant de concilier sur un même espace production agricole et production d’électricité décarbonée.

Acteur majeur des énergies renouvelables et du solaire en France et dans le monde, EDF Renouvelables accompagne la transition énergétique des territoires : en droite ligne avec cet objectif, EDF Renouvelables travaille depuis cinq ans déjà sur des projets agrivoltaïques avec et pour les agriculteurs, adaptés aux cultures et aux spécificités des territoires. Aujourd’hui, EDF Renouvelables développe une quarantaine de projets d’agrivoltaïsme sur le territoire français. Chacun de ces projets, portés par un ou plusieurs chefs d’exploitation apporte des réponses à leurs enjeux d’adaptation au changement climatique, de protection contre les aléas météorologiques, d’amélioration du bien-être animal ou d’optimisation du potentiel agronomique, y compris lors de transformations ou de reconversions des cultures.

EDF Renouvelables s’appuie sur une démarche scientifique

Cette démarche s’accompagne d’une collaboration étroite avec les acteurs du monde agricole : après avoir signé en janvier 2021 une Charte de bonnes pratiques avec la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) et Chambres d’agriculture France (anciennement APCA), EDF Renouvelables a choisi d’adhérer en juin 2022 à la Fédération française des producteurs agrivoltaïques (FFPA). EDF Renouvelables s’appuie également sur une démarche scientifique : les résultats de trois saisons d’étude sur son démonstrateur des Renardières (77) et deux nouveaux démonstrateurs qui seront mis en service en 2023, dont Vitisolar, un projet d’agrivoltaïsme sur vignes en région Nouvelle-Aquitaine, l’une des plus durement touchées par les effets du changement climatique.

Encadré

EDF Renouvelables/ Objectif: leader de l’énergie solaire en France en 2035

En développant ces projets au service de la production agricole, EDF Renouvelables et ses partenaires contribuent à l’atteinte de l’objectif de 100 GW de solaire d’ici 2050 fixé par le gouvernement français vers la neutralité carbone. Ces projets s’inscrivent également en droite ligne avec Le plan Solaire d’EDF qui vise à faire du Groupe l’un des leaders de l’énergie solaire en France d’ici 2035.