Les Solar Folies de La Rochelle : la solution solaR by namR adoptée par la Porte Océane

namR, spécialiste de la Data Intelligence au service de la transition écologique,

poursuit son engagement auprès des collectivités territoriales pour les accompagner dans leur stratégie de transition écologique et d’engagement des citoyens dans ce domaine. Dans ce cadre, la solution solaR by namR va être mise en oeuvre auprès d’une collectivité territoriale de premier ordre. Ce succès fait suite à l’annonce du bon accueil de la solution solaR by namR qui avait donné lieu à une communication le 6 décembre 2022.

Alors que le projet de loi d’accélération des énergies renouvelables voté au Parlement prévoit de multiplier par 10 la production d’énergie solaire d’ici à 2050, l’ambition est d’encourager la multiplication des installations solaires sur tout le territoire Dans ce contexte, les collectivités territoriales désirent engager leurs concitoyens dans la décarbonation territoriale, en les accompagnant de manière concrète dans l’installation d’énergies renouvelables, et en particulier de panneaux solaires sur les toitures des bâtiments, habitations et tertiaire.

La donnée et le solaire au service de la transition écologique des collectivités territoriales

Pour répondre à ces enjeux, les outils digitaux s’avèrent être des leviers majeurs d’accompagnement. Ils donnent accès aux propriétaires de bâtiments à tout un ensemble d’informations et de données concernant leur potentiel solaire en toiture : évaluation de l’efficacité d’une telle installation, sa faisabilité, le coût et le retour sur investissement. À titre d’exemple, l’Agglomération de La Rochelle, collectivité pionnière en matière d’innovation sur le numérique et la transition écologique, lauréate de l’appel à projets national “Territoires d’Innovation” depuis 2019 avec son Projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone, a choisi la solution SolaR pour le cadastre solaire numérique de sa Plateforme Rochelaise de Rénovation énergétique (PRRE).

« solaR est une solution simple et clé en main pour les collectivités et les propriétaires de bâtiment. Nous sommes fiers de compter parmi ses utilisateurs l’Agglomération de La Rochelle. Cette belle référence ouvre la voie aux autres collectivités territoriales qui veulent engager leurs citoyens dans les énergies renouvelables ; elles sont à ce jour plus d’une quinzaine intéressées. La Banque des Territoires, qui vient d’entrer au capital de

namR est aussi pour nous un gage de confiance dans nos solutions et un relais distribution auprès de ces collectivités » déclare Chloé Clair, CEO de namR.

solaR by namR, comment mettre à disposition le potentiel solaire de tous les bâtiments

résidentiels auprès des collectivités

solaR est une solution de cadastre solaire que les collectivités mettent à disposition des habitants de leur territoire pour les aider à se projeter dans un projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur leur toiture. La plateforme propose au citoyen d’accéder directement, depuis son adresse, à une présentation simple du potentiel solaire de sa toiture. S’il le souhaite, il peut par la suite accéder à une simulation économique (rentabilité de son projet en euros) et écologique (économies d’énergie et économies carbone) de son projet, mais également connaître les contraintes éventuelles (contraintes techniques des toitures, matériaux de toits, types de toits, monuments historiques…). Enfin, l’utilisateur est orienté vers l’annuaire des professionnels RGE de son territoire, et le cas échéant, vers les plateformes de services de la collectivité pour aider au montage du projet.