A BePositive, POwR Connect aide Ã  dÃ©coder les Ã©volutions rÃ©glementaires et solutions solaires

À l’occasion du Salon BePositive, POwR Connect vous donne rendez-vous pour une conférence inédite et retransmise en direct en ligne, abordant les évolutions réglementaires et les nouvelles solutions pour le marché du solaire photovoltaïque. Marc Jannin, Directeur général, POwR Connect, Benoit Pecher, Commercial grands comptes, POwR Connect et l’association HESPUL exploreront les différents segments du marché du solaire photovoltaïque et les solutions adaptées : Installations toitures résidentielles (0 – 9 KWc)Installations toitures (9 – 100 KWc)Installations toitures (100 – 500 KWc – AOS). POwR Connect, filiale de POwR Group, s’impose comme le spécialiste français de la distribution professionnelle sur la chaîne de valeur photovoltaïque, fort de 16 années d’expertise. Spécialiste reconnu du secteur commercial et industriel (C&I) ainsi que du marché résidentiel, l’entreprise déploie son savoir-faire en France et en Suisse.