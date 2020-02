Et si 2020 sonnait le revival du solaire thermique ?

En ce début d’année 2020, l’Europe s’engage dans un GreenDeal qui aura des conséquences positives pour le développement de la chaleur solaire. Outre la mobilisation d’importants moyens financiers – 100 milliards d’euros par an pendant 10 ans – la nouvelle gouvernance européenne devrait remettre sur le métier l’ouvrage des Directives sur l’énergie et le climat afin d’accélérer la décarbonation d’ici 2030. Au niveau national, l’ADEME voit les moyens du Fonds Chaleur renforcés et la ministre de la Transition écologique a ouvert la porte à ce que cette aide à l’investissement puisse être renforcée par une incitation fiscale. Si l’aide du Fonds Chaleur est tangible – avec un nouvel appel à projets de l’ADEME – les futures incitations fiscales restent à être précisées. Toutefois, l’urgence climatique plaide en faveur de la chaleur renouvelable, qui doit partout prospérer pour substituer des calories fossiles.

Enerplan : La mobilisation générale

Dans ce contexte, le syndicat des professionnels du solaire Enerplan, est la pointe du combat. Le réseau SOCOL qui a fêté ses dix ans, est en 2020 prêt à relever le défi d’accélérer la décarbonation avec un recours beaucoup plus massif à la chaleur solaire, pour de grandes installations pour le secteur de l’industrie et des réseaux de chaleur, et des installations plus modestes pour l’habitat collectif, l’agriculture, le tertiaire. « Il n’y a pas de petites économies de CO2, quand partout on peut valoriser de la chaleur solaire pour éviter des émissions polluantes. C’est la mobilisation générale du réseau SOCOL que nous sonnons en ce début d’année, pour être à la pointe du combat contre le bouleversement climatique » confie Richard Loyen, délégué général du syndicat.

Qualit’EnR : nouvelle offre de formation Qualisol sur l’exploitation des installations STCOLL

Et justement, suite aux travaux SOCOL et en collaboration avec l’ADEME et Enerplan, Qualit’EnR propose un nouveau déroulé de formation sur la maintenance et le suivi de productions des installations de chaleur solaire collective, destiné aux exploitants. Cette formation est indispensable dans le cadre du programme de réhabilitation des installations lancé par l’ADEME dans les régions Occitanie, Bretagne, Pays de Loire et Nouvelle Aquitaine. Elle permet aux exploitants de comprendre le suivi énergétique de leurs installations, indispensable également pour la mise en œuvre de contrats types CPE portés par la FEDENE.

ADEME : appel à projet grandes installations solaires thermiques 2020

Nouvelle tendance en 2020 et depuis quelques années déjà, « big is beautiful » pour le solaire thermique. Les grandes installations solaires thermiques bénéficient en effet d’atouts importants : elles réduisent les coûts d’installation (par effet d’échelle) et produisent un impact environnemental faible. Le gisement national est très important et doit pouvoir contribuer à atteindre les objectifs fixés par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE).

L’ADEME, en s’appuyant sur un réseau de professionnels, soutient la filière solaire thermique pour faciliter son développement et depuis 2015, aider à l’émergence de projets de grandes tailles à un coût de chaleur compétitif avec un engagement sur la qualité et la performance. Lancé le lundi 27 janvier, l’appel à projets grandes installations solaires thermiques 2020 est destiné aux industriels (secteurs concernés : Agro-alimentaire, Pharmaceutique, Papeterie, Séchage par vaporisation) et aux réseaux de chaleur. Date limite de dépôt des dossiers : 14 mai 2020 à 14h

Fêter les 20 ans de Qualisol afin de réveiller l’intérêt pour la chaleur solaire

Lancée sous forme d’expérimentation locale par l’ADEME en 1999, la démarche Qualisol fête ses 20 ans en 2020 à l’échelle du dispositif national. Ce temps fort est une opportunité de promouvoir la filière de la chaleur solaire, en mobilisant les médias et les partenaires institutionnels. Qualit’EnR, ENERPLAN et leurs partenaires de la filière solaire thermique souhaitent profiter de cette occasion pour communiquer largement sur la « success story » de la chaleur solaire, à travers une campagne de communication nationale pour valoriser :

La satisfaction de clients disposant d’une installation de 10 ans ou plus

Le chemin parcouru avec les chiffres clés du solaire thermique

L’évolution et la maturité industrielle (équipements et mise en œuvre)

Un événement organisé à Paris le 21 Avril, sera le point d’orgue de cette campagne de communication. Autant d’actions et d’événementiels susceptibles de rebooster le marché du solaire thermique hexagonal…