Et la route devint un panneau solaire thermique gÃ©ant

Intégré dans le bitume du parking de la piscine municipale de Feurs dans le Forez, le procédé Power Road de la société Eurovia (groupe Vinci) préchauffe l’eau du bassin extérieur depuis le solstice d’été, le 21 juin dernier. Un investissement de 100 000 euros.

Voilà trois ans maintenant qu’Eurovia (groupe Vinci), travaille d’arrache-pied sur son procédé Power Road, un système de récupération de la chaleur générée par le soleil dans le bitume de la route ou de parking. Autour d’applications diverses telles déneigement, chauffage de bureaux, de logements, ou de l’eau d’une piscine comme à Feurs.

La technologie déployée s’appuie sur un fluide caloporteur constitué d’un mélange d’eau et de glycol qui circule dans des serpentins installés dans le sol. La chaleur récupérée est ensuite canalisée vers un tuyau calorifugé enfoui à un mètre de profondeur pour éviter toute déperdition. Température de fonctionnement du système : un bitume à 50°C. L’investissement de 100 000 euros vise une durée d’amortissement d’un peu plus de 15 ans. Un temps long qui s’inclut volontiers dans le cycle d’une collectivité moins dans celui d’un industriel !

