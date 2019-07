En verve dans les territoires d’outre-mer, le solaire thermique individuel reste morose en mÃ©tropole selon Observ’ER

En 2018, le marché solaire thermique français (en métropole et en outre-mer) pour ses applications individuelles (chauffe-eaux solaires et systèmes solaires combinés) a franchi la barre des 100 000 m². Avec 113 130 m², le marché national est en hausse pour la deuxième année consécutive. Ce chiffre cache toutefois une forte disparité entre la métropole et les territoires d’outre-mer.

Portées par des conditions bonifiées d’attribution des certificats d’économie d’énergie (CEE), les surfaces de capteurs vendus dans les départements et régions d’outre-mer sont en forte croissance. En 2018, 92 690 m² ont ainsi été installés, un chiffre plus de 4 fois supérieur à celui de la métropole.

En métropole, l’activité reste morose avec seulement 20 440 m² installés l’an passé. Le marché solaire thermique pour particuliers a atteint un nouveau seuil historiquement bas, résultat d’une dizaine d’années de baisse ininterrompue.Tels sont les principaux constats de l’étude annuelle d’Observ’ER (Observatoire des énergies renouvelables) sur le marché 2018 des applications solaires thermiques individuelles.

