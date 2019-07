Comment faire coÃ¯ncider les objectifs et lâ€™acceptabilitÃ© de la transition Ã©nergÃ©tique en Allemagne et en France ?

À l’occasion de la rentrée, l’Ambassade de France en Allemagne, l’Office franco-allemand pour la transition énergétique et l’Institut allemand de politique étrangère (DGAP) organisent le 10 septembre 2019 à Berlin à une table ronde sur la thématique : « Objectifs et acceptabilité de la transition énergétique – regards croisés franco-allemands ». La transition énergétique est un projet de société à long terme dont la réussite est conditionnée à un haut niveau d’acceptabilité. Les changements d’habitudes et la restructuration de certains pans de l’économie peuvent provoquer des inquiétudes ou même de la colère dans certaines catégories de la population. En France, le mouvement des « gilets jaunes » est ainsi né d’une opposition à la taxe carbone sur les carburants. En Allemagne, le développement de nouveaux parcs éoliens semble se ralentir tandis que la sortie du charbon pourrait être source d’incertitudes dans les régions concernées. Quels facteurs sont importants pour l’acceptabilité de la transition énergétique ? Quels acteurs politiques ou de l’administration peuvent contribuer à son renforcement ? Des questions qui seront au centre de ces échanges matinaux.

La manifestation aura lieu le 10 septembre 2019 à 10h00, dans les locaux de l’Ambassade de France en Allemagne. La conférence aura lieu en français et en allemand avec traduction simultanée. La participation est gratuite. Etant donné le nombre de places limité pour l’événement, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de leur arrivée. Aucun courriel de confirmation ne sera transmis. L’inscription est strictement personnelle et ne peut être transférée à un tiers compte tenu des mesures de sécurité propres à l’Ambassade. Une carte d’identité valide sera demandée à l’entrée de l’Ambassade.

