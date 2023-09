Et ilek de devenir producteur dâ€™Ã©nergie renouvelable !

Avec la centrale Mini Champ Solaire de Lupiac (32) d’une capacité de 249 kWc, co-développée avec Solvéo Énergie et l’AREC, ilek, fournisseur d’énergie verte étend son champ d’activité et devient producteur d’énergie renouvelable. Une nouvelle étape fondamentale de son développement qui verra à l’avenir l’acquisition de nouveaux actifs renouvelables !

Depuis la mise en production de la centrale de Lupiac le 26 juin 2023, ilek actionnaire de Mini Champ Solaire, rachète l’électricité produite par la centrale via un PPA (Power Purchase Agreement), un contrat de fourniture d’énergie renouvelable signé sur toute la durée d’exploitation de la centrale, et la commercialise à ses clients abonnés, présents sur le territoire.

Lupiac une étape clé dans le développement d’ilek

Mini Champ Solaire est une étape clef dans la stratégie de développement d’ilek. Elle illustre la volonté de la société de développer et ou d’acquérir en propre des moyens de production d’énergie renouvelable sur le territoire national. Cette stratégie repose sur un double objectif, à la fois sécuriser les approvisionnements en énergie verte de la société et de ses clients, tout en participant au développement de nouvelles unités de production d’énergies renouvelables dans l’hexagone pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et aux ambitions de la PPE (La programmation pluriannuelle de l’énergie).

30% des clients alimentés par des centrales de production ilek en 2025

ilek compte développer ou acquérir annuellement entre 20 et 30 projets/centrales de production d’énergie renouvelable en tant qu’actionnaire unique mais également en co-actionnariat. ilek étudie depuis quelques mois l’acquisition de deux nouvelles unités de production. La société communiquera sur ces dossiers lorsqu’ils seront finalisés. En 2025, la société qui s’est fixé comme objectif un portefeuille de 500 000 clients (vs 140 000 en juillet 2023) compte fournir 30% de son portefeuille clients avec de l’électricité verte produite en propre et en co-actionnariat soit 150 000 clients.