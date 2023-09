PremiÃ¨re mondiale Ã  Utrecht : un parc de voitures Ã©lectriques partagÃ©es chargÃ©es au solaire utilisÃ© comme batterie de quartier

Utrecht est en passe de devenir la première ville au monde à utiliser à grande échelle de l’énergie solaire pour faire fonctionner des voitures partagées. Mieux encore. MyWheels et We Drive Solar s’associent pour utiliser ces voitures au service de tous comme batteries de quartier. A Utrecht, les batteries sur quatre roues rechargées par des électrons solaires font rouler les bagnoles et alimentent les foyers !

Utrecht passe à l’étape suivante dans sa transition vers les énergies renouvelables grâce au partenariat entre We Drive Solar et MyWheels. La technologie We Drive Solar permettant de charger et décharger les voitures de manière bidirectionnelle sera mise à disposition de la grande flotte de voitures partagées de MyWheels. Par conséquent, les résidents d’Utrecht seront les premiers au monde à bénéficier à grande échelle des atouts d’une énergie produite localement.

Plus de 300 voitures partagées à Utrecht seront rechargées à l’aide de la technologie We Drive Solar

D’ici fin 2023, 300 voitures électriques partagées basées sur des stations MyWheels seront connectées aux stations de recharge de We Drive Solar à Utrecht. Les entreprises entendent travailler conjointement pour augmenter considérablement ce nombre dans les années à venir, même au-delà d’Utrecht. Une multitude de voitures seront contrôlées de manière bidirectionnelle. Autrement dit, la voiture pourra se charger et se décharger et pourrait donc tenir lieu d’installation de stockage énergétique pour le quartier. Robin Berg, fondateur et PDG de We Drive Solar, a déclaré : « Nous sommes très heureux de nous associer à MyWheels et The Sharing Group pour accélérer le déploiement de la recharge bidirectionnelle et montrer son fonctionnement à grande échelle ».

La batterie de quartier sur roues approche à grands pas

Les voitures de partage électriques MyWheels feront partie du système énergétique We Drive Solar. L’énergie solaire et éolienne disponible servira à recharger les voitures partagées et pourra être réinjectée lorsque la demande d’électricité durable sera plus élevée. Les voitures partagées en tant que fournisseurs d’énergie produite localement pourront jouer un rôle important dans la lutte contre la congestion du réseau et ainsi accélérer la transition énergétique.

Mobilité et énergie s’allient dans le système énergétique du futur

The Sharing Group, qui comprend MyWheels et la plateforme énergétique EnergyZero, investit dans une stratégie alliant mobilité et énergie avec un système énergétique local, durable et plus équitable, également appelé centrale électrique virtuelle. Henri de Jong, PDG de The Sharing Group, a déclaré : « Nous construisons The People’s Powerplant – un système énergétique dans lequel nous stockons l’énergie que nous générons nous-mêmes et la partageons avec notre localité ou nos voisins. Ainsi, nous accélérons la transition énergétique et la rendons abordable pour tous ». Le partenariat avec We Drive Solar joue un rôle crucial pour rapprocher ces deux mondes. D’une part, les voitures électriques MyWheels offrent une mobilité partagée dans le quartier et tiennent lieu de batterie locale. D’autre part, la plate-forme énergétique d’EnergyZero fonctionne sur la base de taux dynamiques. We Drive Solar fournit le lien de connexion. We Drive Solar possède des années d’expérience dans la charge et la décharge de voitures (partagées) et utilise ces connaissances pour rendre la plus grande flotte de voitures électriques partagées des Pays-Bas accessible en tant que capacité de stockage pour un approvisionnement en électricité durable.