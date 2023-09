BCLP assiste le Groupe BPCE sur le financement dâ€™un montant de 77 millions dâ€™euros de Girasole Energies

Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP), cabinet d’avocats présent dans plus de trente pays dans le monde, conseille le Groupe BPCE composé de BPCE Energéco, Banque Palatine et Banque Populaire Val de France pour le financement d’un portefeuille de 175 installations photovoltaïques développées par Girasole Energies. Ce financement d’un montant de 77 millions d’euros permettra la construction de 175 nouvelles installations photovoltaïques pour une capacité cumulée de 50 MWc d’ici juin 2024 et s’inscrit dans la volonté du Groupe BPCE de participer au financement de la transition écologique.

La dette senior a été arrangée et souscrite à 100 % par le Groupe BPCE via BPCE Energéco, la Banque Palatine et la Banque Populaire Val de France. BCLP a conseillé le pool bancaire avec une équipe composée de David Blondel (associé), Charles Sechao (collaborateur senior) et Gwenaël Fassot (collaborateur) concernant les aspects financement et Jean-Pierre Delvigne (associé), Michaël Haddak (collaborateur senior) et Alice Leveillé (collaboratrice) sur les aspects projets et droit de l’énergie.

