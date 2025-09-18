Â« Champs libres sur lâ€™agrivoltaÃ¯sme Â» : lâ€™INES organise un grand dÃ©bat contradictoire le 29 septembre Ã  Paris

Partisans et opposants de lâ€™agrivoltaÃ¯sme sont invitÃ©s Ã dÃ©battre lundi 29 septembre Ã partir de 14h sur la scÃ¨ne du Pan Piper Ã Paris. Â« Un exercice inÃ©dit de dÃ©mocratie environnementale, pour apprendre Ã se connaÃ®tre, Ã dÃ©passer les tensions et Ã inventer de nouveaux modes de coopÃ©ration Â», commente le journaliste Jean-Paul HÃ©brard de la chaÃ®ne TV Agri Ã qui lâ€™INES a confiÃ© lâ€™animation. Une journÃ©e pour sâ€™Ã©couter au lieu de sâ€™opposerÂ !

Le format de ce dÃ©bat contradictoire a Ã©tÃ© conÃ§u pour stimuler les intervenants, agriculteurs, dÃ©veloppeurs, reprÃ©sentants dâ€™associations, journalistes, Ã©lus, citoyensâ€¦ Les parties prenantes de la production agricole en systÃ¨me agrivoltaÃ¯que vont pouvoir Ã©changer directement et aborder franchement les sujets qui posent question : bÃ©nÃ©fices pour l’agriculture, artificialisation des sols, prÃ©servation de la biodiversitÃ©, dÃ©mantÃ¨lement des installationsâ€¦Â Les intervenants ont pour mission dâ€™apporter un arbitrage Ã©clairÃ©, objectif, impartial. La finalitÃ© ? Tenter de mettre Ã plat les dÃ©saccords et identifier les Ã©ventuelles clÃ©s dâ€™une dynamique sincÃ¨re de coopÃ©ration et dâ€™amÃ©lioration collective des projets.