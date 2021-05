ESSENTRA prÃ©sente des composants ultra rÃ©sistants pour lâ€™industrie solaire thermique

Le solaire est par définition une activité d’extérieur qui subit tous les aléas climatiques : le chaud et le froid. Essentra propose toute une gamme d’accessoires et de composants ultra résistants aux intempéries pour assurer une étanchéité parfaite aux installations extérieures. Joints, passe-fils et verrous se mettent en 3 pour préserver intacte cette belle énergie !

- Le joint d’étanchéité

Joint de porte ou joint d’étanchéité, il est essentiel pour sceller une armoire électronique extérieure : profilé, il se clipse tout simplement pour garantir une totale protection face aux vibrations, saletés et intempéries.

- Le passe-fil d’étanchéité IP67

Etanche à la poussière et à l’eau, le passe-fil peut également s’utiliser comme obturateur grâce à son joint.

- Le loquet quart de tour

Le verrou quart de tour à came étanche, classé IP65, sert également de verrou à compression quart de tour. Equipement idéal pour les boîtiers nécessitant un contrôle des vibrations, son joint torique assure l’étanchéité entre le ressort et le mécanisme. Ce loquet est disponible dans de nombreux matériaux et finitions. Il peut s’associer à la large gamme de poignées Essentra.