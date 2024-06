ESSCA/Ã‰cole des Ponts ParisTech : un partenariat de haut niveau pour former les Ã©tudiants dans le domaine de l’Ã©nergie

Dans la continuité de son plan stratégique Odyssée 20/24, l’ESSCA poursuit son objectif d’hybridation des compétences par la signature d’un partenariat de haut niveau avec l’École des Ponts ParisTech, une des meilleures institutions mondiales en sciences de l’ingénierie sous la tutelle du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Dès septembre 2025, cette collaboration permettra aux étudiants en cycle Master du PGE ESSCA (Programme Grande Ecole) de suivre en Master 2 le Mastère Spécialisé® (MS) Management of Energy Projects de l’École des Ponts ParisTech. Après admission et sous conditions, ils obtiendront à l’issue de leur année de M2 deux diplômes : le Programme Grande École de l’ESSCA, revêtu du grade de Master par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, et le MS Management of Energy Projects de l’École des Ponts ParisTech, labellisé par la Conférence des Grandes Ecoles. L’ESSCA s’engage ainsi à préparer ses diplômés aux grandes transitions énergétiques et sociétales à venir.

À partir de septembre 2025, les étudiants du Programme Grande École de l’ESSCA français, internationaux ou ayant rejoint le programme en admission parallèle pourront, après sélection, suivre en 5e année le Mastère Spécialisé® Management of Energy Projects de l’École des Ponts ParisTech, une formation accréditée par la Conférence des Grandes Écoles et certifiée RNCP au niveau 7 « Directeur de projets en énergie ». L’hybridation des compétences est au cœur du développement des programmes de l’ESSCA, pour apporter aux étudiants une formation au plus près des attentes des entreprises et des enjeux socio-économiques.

Le choix d’un partenaire d’excellence

« Ce partenariat entre l’ESSCA et l’École des Ponts ParisTech est un signe supplémentaire de la reconnaissance de la grande qualité académique du Programme Grande École de l’ESSCA. Nous sommes très heureux de cette nouvelle possibilité offerte à nos étudiants PGE d’accéder à des doubles cursus d’excellence. La formation à des compétences transversales en management, sciences et technologies et transformation écologique et sociétale est au cœur de notre ambition, afin de répondre au mieux aux enjeux industriels de nos entreprise », déclare Christine Sinapi, Directrice des programmes académiques de l’ESSCA. La formation est dispensée en anglais, favorisant ainsi une approche internationale et multiculturelle. Les jeunes femmes sont particulièrement encouragées à rejoindre une formation à composantes scientifiques. « S’engager dans ce partenariat avec l’ESSCA constitue un signal qui favorise la diversité des profils et la mixité au sein de notre programme en Gestion de projets énergétiques », ajoute Estelle Reveillard, Responsable du Pôle Mastère Spécialisé® et Executive Master de l’École des Ponts ParisTech.

Une expertise concrète aux autorités publiques

Le cursus du Mastère Spécialisé® rassemble des professionnels du secteur de l’énergie, des spécialistes des projets, et des intervenants académiques renommés. Les cours et études de cas sont dédiés aux aspects technologiques économiques, sociétaux, d’évaluation économique et du financement et de gestion de projet énergétique. Organisés sur un format à temps partiel au rythme de 2,5 jours par semaine, les cours sont complétés par une mission en entreprise de 5 mois permettant de mobiliser les compétences dans un cadre professionnel et débouchant sur la présentation d’une thèse professionnelle. À l’issue, les étudiants auront acquis les compétences nécessaires pour intégrer les différents domaines de la gestion des projets énergétiques, depuis leur phase de conception, leur acceptation par les parties prenantes, à leur développement commercial, leur financement, leur construction et leur exploitation. Ils apporteront également une expertise concrète aux autorités publiques, aux agences de régulation de l’énergie, et à divers niveaux régionaux, nationaux et internationaux.

Un processus d’accès sélectif

Les étudiants de l’ESSCA souhaitant intégrer le Mastère Spécialisé® Management of Energy Projects de l’École des Ponts ParisTech devront valider leur 4e année du programme Grande École avec d’excellents résultats académiques, quelle que soit la pré-spécialisation suivie, attester d’un niveau minimum en anglais de 850 points au TOEIC et d’une expérience internationale et enfin, démontrer leur motivation à accéder à cette formation et leur sensibilité aux sciences et technologies. « La présélection des candidats sera assurée par l’ESSCA et la sélection finale sera réalisée sur entretien par l’École des Ponts ParisTech » détaillent Franck Gavoille, Directeur du programme Grande École de l’ESSCA et Louis-François Durret, Directeur du Mastère Spécialisé® Management of Energy Projects de l’École des Ponts ParisTech. Le Pr Fernanda Arreola, Professeure de stratégie, innovation et entrepreneuriat à l’ESSCA, assurera l’accompagnement académique des étudiants du Programme Grande École ESSCA retenus pour ce double cursus.