Ouverture des inscriptions : colloque annuel du SER le mardi 17 septembre 2024 Ã  Paris

Le Syndicat des énergies renouvelables organise le mardi 17 septembre 2024 à la Maison de l’UNESCO, à Paris, la 25ème édition du Colloque annuel du SER, intitulé : « Énergies renouvelables : agir. Pour une transition énergétique au service de tous ». Cette édition 2024 mettra l’accent sur nos ambitions face au changement climatique et sur la croissance des énergies renouvelables, piliers centraux de notre souveraineté, de notre compétitivité industrielle et du pouvoir d’achat des Français.

Depuis 25 ans, cet événement annuel majeur du monde de l’énergie, qui réunit plus d’un millier de participants, s’empare de sujets stratégiques pour l’ensemble des filières des énergies renouvelables (EnR) et les met en débat. Cette prochaine édition rassemblera les acteurs nationaux et internationaux de l’ensemble des filières EnR et offrira un tour d’horizon complet sur le secteur de l’énergie, mis en perspective avec le changement climatique, le financement de la transition énergétique ou encore les enjeux des territoires dans le développement des EnR.

ser-evenements.com/25eme-colloque-annuel-du-ser/?utm_source=eBlaster_To-be-sent&utm_medium=email&utm_content=www.colloque-ser.com&utm_campaign=ColloqueSER2024Ouverture_14120