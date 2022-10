ESMC s’attend à ce que l’Alliance européenne de l’industrie solaire PV augmente ses capacités de fabrication PV

Le lancement des travaux de l’Alliance européenne de l’industrie solaire PV par la Commission européenne marque une étape importante dans la création de capacités de fabrication PV compétitives à grande échelle et à long terme en Europe. Alors que la reconnaissance stratégique de la nécessité d’un secteur de fabrication PV viable en Europe est actée, le temps des actions concrètes est désormais venu !

Le fait que l’Europe ait importé un nombre sans précédent de 26 GW de modules photovoltaïques en 2021 et qu’elle ait des objectifs très ambitieux de déploiement de 600 GW de modules photovoltaïques d’ici 2030 – exprimés dans la stratégie de l’UE en matière d’énergie solaire récemment adoptée – confirme clairement le besoin critique pour l’Europe d’établir une fabrication PV compétitive et dotée de fortes capacités.

60 GW par an d’ici 2030

Comme cela a déjà été exprimé par l’European Solar Manufacturing Council (ESMC) dans sa proposition-cadre pour l’Alliance, il est essentiel de commencer les travaux de l’Alliance en vue d’établir dès que possible un programme de soutien concret pour l’industrie de fabrication PV. Les lignes directrices de mise en œuvre de l’Alliance sont déjà fixées. ESMC salue les actions déjà entreprises par la Commission européenne, y compris les plans envisagés pour lancer l’Alliance d’ici la fin de l’année. Elle s’attend à ce que des instruments de soutien très concrets soient développés au sein de l’Alliance afin que l’industrie de la fabrication de PV soit en mesure de commencer à utiliser ces instruments au cours des six prochains mois. La mise en œuvre des objectifs commence par le cadrage approprié de celui-ci. ESMC se réjouit de voir que la Commission européenne a proposé un objectif étendu pour la fabrication de PV en Europe, de 20 GW à 30 GW par an d’ici 2025, conformément aux propositions d’ESMC qui ont déjà été exprimées en juin. ESMC attend avec impatience et plaide pour qu’un objectif aussi ambitieux soit défini dans l’Alliance également pour 2030. En effet, un objectif concret, tel qu’une production annuelle de 60 GW, attirerait des investissements supplémentaires et nécessiterait une cartographie claire et concrète des mesures respectives et actions pour les futures capacités de production photovoltaïque en Europe.

Un véhicule financier stratégique spécial d’au moins 5 milliards d’euros

Dans le contexte de la concurrence mondiale, y compris les décisions américaines de soutenir largement la fabrication de PV aux États-Unis, l’Union européenne devrait mettre en place aussi rapidement que possible son propre programme de soutien à la fabrication de PV qui serait attrayant pour les entreprises locales de fabrication de PV et les investisseurs potentiels. ESMC plaide pour un vaste programme de soutien à l’industrie européenne de la fabrication de PV en quatre actes :

la mise à l’échelle et la commercialisation des innovations PV,

la réduction des coûts d’investissement,

la sécurisation des accords de commercialisation entre les producteurs PV et les consommateurs finaux,

l’optimisation des coûts opérationnels une fois que les capacités de fabrication sont établis.

Déjà en 2021, ESMC a commencé à établir le cadre des IPCEI (Projets Importants d’Intérêt Européens) pour la fabrication de PV, dédié au soutien de projets de fabrication de PV innovants et révolutionnaires à l’échelle du continent. Avec le soutien des États membres, il est prévu de lancer les procédures respectives de mise en œuvre de ces projets au début de 2023. De plus, un véhicule financier stratégique spécial d’au moins 5 milliards d’euros sous forme de garanties de crédit d’État devrait être mis en œuvre immédiatement afin de débloquer le capital financier pour le développement, la mise en œuvre et la mise à l’échelle de l’industrie de fabrication photovoltaïque de l’UE tout en réduisant considérablement les coûts d’investissement et d’exploitation pour l’établissement de nouvelles capacités de fabrication photovoltaïque dans l’UE. Les accords de commercialisation pourraient constituer une étape importante pour attirer des investissements dans de nouvelles capacités de fabrication de PV. Les engagements des acheteurs locaux garantiraient une grande partie de la production PV attendue pour le marché local en Europe.

Réduire la dépendance actuelle de l’Europe vis-à-vis de la Chine

Comme il est indiqué dans le rapport spécial sur les chaînes d’approvisionnement mondiales de l’énergie solaire photovoltaïque de l’AIE aujourd’hui, le charbon génère plus de 60 % de l’électricité utilisée pour la fabrication mondiale de l’énergie solaire photovoltaïque, soit bien plus que sa part dans la production mondiale d’électricité (36 %). Ce domaine mérite une attention particulière et des mesures politiques correspondantes pour l’Europe. Des régimes de prix spéciaux en abaissant les coûts de l’électricité à partir d’énergies renouvelables, combinés à des accords de commercialisation, pourraient être adoptés pour les fabricants de PV en Europe. Cela générerait une solution trois en un :

a) réduire les risques des investissements dans la fabrication de PV en Europe ;

b) assurer une plus grande production mondiale de PV à partir d’énergies renouvelables ;

c) atténuer les prix actuellement élevés de l’électricité en Europe.

ESMC se réjouit de contribuer largement au succès de l’Alliance en élaborant ces propositions concrètes, ainsi qu’en encadrant tous les autres instruments de soutien potentiels pour l’industrie de fabrication du PV. L’augmentation attendue des capacités de fabrication de PV en Europe renforcera la compétitivité du secteur et réduira la dépendance actuelle de l’Europe vis-à-vis de l’approvisionnement en composants et produits PV importés de Chine.

ec.europa.eu/info/news/commission-kicks-work-european-solar-photovoltaic-industry-alliance-2022-oct-11_en