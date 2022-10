Vertiv prÃ©sente son Guide pour la durabilitÃ© des datacenters

Le Guide pour la durabilité des datacenters réalisé par Vertiv partage les meilleures pratiques et technologies émergentes pour aider le secteur à progresser vers des opérations «zéro carbone». Les renouvelables en tête de gondole !

Vertiv, fournisseur mondial de solutions de continuité et d’infrastructures numériques critiques, vient de publier son Guide pour la durabilité des datacenters , une ressource en ligne destinée aux propriétaires et exploitants de datacenters qui cherchent à réduire l’impact environnemental de leurs installations.

Selon un rapport de l’Agence Internationale de l’Energie, les datacenters représentent environ 1 % de la demande mondiale d’électricité. Le rapport note que le secteur a limité l’impact de la croissance des capacités de stockage sur la consommation globale d’énergie avant 2020 en améliorant l’efficacité opérationnelle.

Le trafic internet mondial a bondi de plus de 40% en 2020

Cependant, en 2020, avec la pandémie, le trafic internet mondial a bondi de plus de 40% et Market Intelligence prévoit un taux de croissance annuel de 13 % des constructions de datacenters au cours des cinq prochaines années. Cette tendance, combinée à l’attention accrue portée sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’eau, a conduit certains opérateurs à rechercher de nouvelles solutions permettant d’optimiser l’utilisation des équipements et de réduire les gaspillages énergétiques, d’éliminer progressivement les technologies de refroidissement très consommatrices en eau et de diminuer leur dépendance envers les sources d’énergie carbonées. « Nous constatons un sentiment d’urgence de la part des opérateurs de l’ensemble du secteur pour réduire l’impact de leurs activités sur l’environnement, et ce guide est conçu pour les aider à le faire », a déclaré TJ Faze, responsable de la stratégie et de l’engagement ESG chez Vertiv. Il ajoute : « L’accent mis sur l’efficacité opérationnelle a permis des améliorations significatives. Mais aujourd’hui, de nouvelles stratégies et des systèmes plus intelligents sont nécessaires pour diminuer les émissions et la consommation d’eau, alors que l’industrie continue de croître. En tant que fournisseur de solutions d’infrastructure aux entreprises, aux fournisseurs de colocation et de cloud, Vertiv est bien placé pour partager les meilleures pratiques et les nouvelles avancées dans ces secteurs. »

Des sources d’énergie 100 % renouvelables d’ici 2030

Cette démarche été lancée par de grands opérateurs hyperscale qui se sont fixés pour objectif de présenter un bilan carbone neutre voire négatif d’ici la fin de la décennie. Ces acteurs prennent l’initiative de faire progresser les technologies qui soutiennent ces objectifs et en élaborant une feuille de route pour le reste du secteur. De nombreux fournisseurs de services de colocation s’orientent également vers des opérations neutres en carbone et économes en eau pour répondre à la demande du marché, pour soutenir les objectifs environnementaux de leurs clients. Les entreprises doivent également prendre en compte l’impact de leurs datacenters sur site. « Rien qu’en Europe, plus de 25 opérateurs européens de cloud et de datacenters et 17 autres associations sectorielles ont signé un accord visant à rendre leurs installations neutres en carbone via des sources d’énergie 100 % renouvelables d’ici 2030 », a déclaré Karsten Winther, président EMEA de Vertiv. Il conclut : « Cet objectif ne sera réalisable que si les organisations mettent en œuvre de nouvelles stratégies et des systèmes innovants qui réduisent la consommation des ressources. Notre nouveau Guide, associé à notre grande expérience dans la fourniture de solutions d’infrastructure, nous permet de partager les meilleures pratiques et les nouvelles innovations de l’ensemble du secteur pour sensibiliser ces opérateurs et de les aider à réduire l’empreinte environnementale de leurs installations, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. »

S’appuyer sur les énergies renouvelables

L’énergie renouvelable est un moyen puissant de réduire les émissions de carbone. De multiples tactiques sont déployées pour tirer parti des sources renouvelables, y compris les PPA et les REC, et la migration des charges vers des installations de cloud ou de colocation qui se sont engagées à un fonctionnement sans carbone. 2021 a été une année record pour les contrats d’achat d’énergie propre (PPA), qui ont augmenté de 24% par rapport à 2020 pour atteindre 37,1 GW. Les hyperscalers Amazon, Microsoft et Meta ont été les plus gros acheteurs, soulignant les investissements réalisés par ces grands opérateurs pour soutenir leurs objectifs de neutralité carbone. Mais des signes que les hyperscalers recherchent des solutions d’énergie propre en dehors des PPA apparaissent également. Google, qui a investi plus que toute autre organisation dans les PPA en 2020, a réduit son investissement en 2021, car l’entreprise recherche des sources d’énergie sans carbone par le biais d’autres méthodes.

La solution hydrogène

Dans un avenir prévisible, les fournisseurs d’électricité devraient être limités dans leur capacité à supporter directement les datacenters avec une énergie 100% renouvelable. Cela conduit certains opérateurs à explorer les possibilités d’alimenter les datacenters avec de l’énergie renouvelable produite localement. Cela pourrait se faire en associant des sources d’énergie renouvelables à des piles à combustible, des systèmes capables de produire de l’hydrogène propre à partir d’énergie renouvelable et des ASI dotées de fonctionnalités de support dynamique du réseau. Voici comment cela pourrait fonctionner. L’énergie éolienne ou solaire excédentaire générée sur site est utilisée pour alimenter des hydrolyseurs qui produisent de l’hydrogène propre supportant les piles à combustible. L’énergie renouvelable alimente le datacenter pendant les périodes où la capacité de production est suffisamment forte pour le faire. Lorsque le soleil cesse de briller ou que le vent ne souffle pas et que la production d’énergie diminue, les piles à combustible alimentent le datacenter. Lorsque le carburant hydrogène est épuisé, l’ASI bascule le datacenter sur le réseau pour maintenir un fonctionnement continu.

Batteries lithium-ion

Les batteries lithium-ion sont de plus en plus compétitives en termes de coût par rapport aux batteries plomb-étanche (VRLA) qui ont traditionnellement été utilisées comme source d’alimentation de secours à court terme dans les datacenters. La plus longue durée de vie fournie par les batteries lithium-ion peut signifier une fiabilité accrue et se traduit par moins de remplacements de batteries, ce qui réduit les déchets électroniques. Les batteries lithium-ion pourraient également jouer un rôle dans la transition vers les énergies renouvelables. Associées à des ASI dotées de fonctionnalités de support dynamique du réseau, elles offrent la possibilité de revendre l’énergie excédentaire au réseau, ce qui permet aux opérateurs de dégager des revenus supplémentaires de la production d’électricité sur site.

Encadré

Guide Vertiv :en quête de vertu

Le Guide Vertiv sur la durabilité des datacenters fournit des conseils sur les points suivants :