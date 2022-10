“Première pierre” pour le plus grand projet d’autoconsommation collective de France, sur la ZAE de Saint-Martin-d’Hères

Mardi 11 octobre dernier, a eu lieu près de Grenoble, l’inauguration du premier projet d’autoconsommation collective de grande puissance en France. Développé par BoucL Energie, le projet installé sur la Zone d’Activité Économique de Saint-Martin-d’Hères, se distingue par son ambition : 3 MWc pour fournir 12% de la consommation de la zone d’activités économique. De quoi boucler la BoucL !

Fruit du partenariat d’acteurs territoriaux, parmi lesquels des magasins de la grande distribution, des PME et bailleurs sociaux, BoucL Energie met en place une solution pour faire évoluer le mix énergétique territorial. Lancée par BoucL Energie, suite à un travail de recherche partenariale (Instituts Carnot Energies du Futur, UGA – Grenoble INP, CSTB, EverWatt, Telkes) pour développer l’autoconsommation collective photovoltaïque en France, cette initiative est la première de cette ampleur en France. Le projet est labellisé Défi Capitale verte Européenne 2022, et lauréat de l’AMI “Innover pour la transition écologique des territoires 2022” et sera duplicable sur les autres ZAE et au delà. BoucL Energie a pour objectif de développer 100 boucles énergétiques locales en France d’ici 2025.

Construire la ville de demain sur la ville d’aujourd’hui

BoucL Energie entend favoriser la décentralisation de la production énergétique par la création de communautés territoriales d’énergie partagée. A l’échelle de quartiers, de zones d’activités, BoucL Energie développe de nouvelles formes de coopérations avec l’ambition de produire une énergie décarbonée, locale et avec zéro artificialisation nette. En mutualisant leurs infrastructures, les acteurs peuvent tendre à l’indépendance énergétique tout en réduisant leurs coûts. Ensemble, ils construisent la ville de demain sur la ville d’aujourd’hui. Les lieux privilégiés d’implantation de ces communautés sont les Zones d’activités économiques (ZAE) périurbaines. Situés à proximité des quartiers politiques de la ville, ces nouveaux sites de production d’énergie verte locale contribuent à la création de boucles solidaires.

A Saint-Martin-d’Hères, la plus grande communauté d’autoconsommation collective étendue de France

Ce premier projet est le fruit d’un partenariat de plusieurs acteurs du territoire, dont les exploitants de surfaces commerciales (Lidl), les propriétaires de bâtiments et des PME (le CSTB, Precitechnique, My Fitness Gym, Rent a car …), des bailleurs sociaux (Alpes Isère Habitat, Société Dauphinoise pour l’Habitat). La métropole de Grenoble, la ville de Saint-Martin-d’Hères, ENEDIS ALPES et Tenerrdis ont participé au comité de pilotage de l’étude de préfiguration. L’énergie produite localement via l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures et en ombrières de parking est autoconsommée par les entreprises, les commerces de la zone, et les bâtiments des bailleurs sociaux à proximité.

Encadré

Les chiffres clés du projet

7 692 panneaux installés

3,5 GWh/an produits

12 % des besoins énergétiques couverts

350 T/an de CO2 économisées